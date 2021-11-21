葉凌棋｜房市供需擴張 前景樂觀但需謹慎

新冠肺炎疫情影響全球經濟甚鉅，為了提振萎靡的經濟，各國無不祭出量化寬鬆政策，挹注大量資金至市場。這些資金的湧入反而讓全球股市出現猛漲的微妙現象，美國IPO市場熱度也寫下歷史。根據FactSet的數據，光是今年前三季發行IPO家數共785家，不但超過2020全年度的555家，更寫下FactSet自1995年開始紀錄以來的最高紀錄。這些數據都在在顯示著市場上資金滿溢的現象。

在資金充沛、低利環境、以及通膨風險的環境下，部分資金必然投入能夠抵抗通膨的房地產市場，使房市需求量持續走高。根據台經院發布「九月景氣動向調查」，九月營建業營業氣候測驗點呈現上揚。對於不動產市況，台經院指出，隨著國內疫情趨緩後，房市買氣與投資動能皆明顯復甦，民眾看屋意願大幅提升，購屋需求湧現，而建商住宅、廠辦等新建動能也有明顯恢復的跡象，顯示營建業者普遍看旺後市，因此，不論供給或需求面均呈現擴張，廠商樂觀看待未來房市。

若從今年六大都會區的建物買賣移轉棟數來看，1至10月的交易量已超過21萬戶，較去年同期成長7.3%，若是再跟疫情前的2019年相比，則成長超過一成，達到13%，顯示房市交易量近三年逐年成長，加上年底購屋旺季來臨，房市交易還有機會擴量成長，預估2021年全年交易量有望創八年來新高紀錄。

在房市新增供給量上，2021年前三季住宅建照量已有12.5萬戶，超越去年同期；各家建商也磨刀霍霍，全台插旗大獵地，再加上政府持續力推都市更新和危老重建計畫，政策面上的需求也驅動著房地產產業，為房市不斷注入供給。因此，房市供給和需求雙雙擴張，未來房市動能充沛，前景樂觀。

然而在樂觀之餘，也有一些潛在風險需要小心。筆者認為，全球QE所造成的高通膨現象，已讓美國聯準會高度警戒。副主席克拉里達（Richard Clarida）日前坦承通膨率已遠高於聯準會認為恰當的水準，縮表計畫將於11月月底正式啟動，升息則有可能於2022年便達到啟動門檻。此外，還有物流成本飆升以及全球供應鏈斷鏈風險，都將威脅全球貿易及經濟發展。除了國際變數外，若國內房市出現過熱跡象，資金過度集中房市，政府再度出手打炒房也不無可能。因此，上述狀況都有可能為房市帶來壓力，也將衝擊未來房市表現，消費者仍需審慎留意。

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葉凌棋 ◎現職

永慶房產集團業務總經理 ◎經歷

永慶房產事業群總經理

法人投資服務團隊總經理

永慶建設及代銷總經理 ◎學歷

政治大學地政系

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