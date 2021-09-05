葉凌棋｜房市可望逐步回溫

國內疫情在5月中突襲，每日確診人數從二位數迅速增至三位數，全國疫情警戒提升至第三級，各級學校停課，各地同步加嚴、加大防疫限制，政府機關、企業實施分流上班模式，外出戴口罩、實聯制、餐廳、小吃攤只准外帶禁止內用，減少人流與接觸，導致各街區、道路上行人、車輛大幅減少，街區、商業區呈現空蕩的「空城」現象，各項活動、服務都宣告停止，頓時間，台灣彷彿被按下暫停鍵一般。

疫情的衝擊也讓房市交易出現停滯，三級警戒的狀況下，民眾避免成為防疫破口，以防疫為優先，有意購屋的民眾看屋、購屋行程暫緩，不少屋主或是大型社區也禁止房仲帶看，房市交易瞬間冷卻。

隨著疫情逐步趨緩，每日確診人數降至二位數甚至出現個位數，國內疫情警戒自7月27日起降至二級，維持一定防疫強度，適度鬆綁各項防疫措施，加上近期政府積極採購及施打疫苗，疫苗疫苗覆蓋率提升，根據統計，目前國內疫苗覆蓋率已達到34%，讓民眾恐慌情緒降低，有購屋需求的民眾購屋態度轉趨積極，而大樓、社區也大都開始放行房仲帶看服務，讓房市交易回溫，根據筆者觀察集團交易狀況，7月的房市交易量約已回到疫情前七成的水準。

那麼，下半年房市走向會是如何呢？筆者認為，疫情仍是影響下半年房市交易的關鍵，雖然國內疫情控制得宜，但Delta病毒隱憂仍未解除，防疫措施不可鬆懈，還是需要需審慎面對疫情。此外，實價登錄2.0與房地合一2.0也於7月正式上路，加上第三季原本就是房市交易淡季，預估第三季房市交易欲大不易，但有機會逐月增加。

隨著國內疫苗施打率逐漸普及、覆蓋率持續提升，以目前覆蓋率34%推算，預計9月覆蓋率達到40%應是有望達標，國內疫情雖短時間內無法清零，但疫情逐漸穩定可控的狀況下，不確定因素降低，讓民眾恐慌情緒降溫，受到疫情衝擊的購屋需求將會逐步釋放，加上全球低利、貨幣寬鬆導致的游資充沛以及通膨升溫、台商回流等環境並未改變，預期將激勵自住、置產族群購屋陸續進場，房市有望走出低潮，回歸正常供需，第四季房市仍可期待。

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葉凌棋 ◎現職

永慶房產集團業務總經理 ◎經歷

永慶房產事業群總經理

法人投資服務團隊總經理

永慶建設及代銷總經理 ◎學歷

政治大學地政系

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