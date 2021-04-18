葉凌棋｜政府打炒房抑制投機!房市回歸正常

去年下半年受惠於國內防疫表現亮眼，加上全球貨幣寬鬆、大量資金潮挹注下，房市交易增溫，甚至也讓房地產炒風有再起的跡象，從預售建案「排隊購屋」、「炒作紅單」等新聞頻傳，加上超低利率環境加持，也激勵想買房的民眾，擔心「愈晚買愈貴」的心理預期，頓時間房市陸續開出紅盤，而這樣的市況也引起政府的關注，有鑑於前一波因金融海嘯後全球資金氾濫導致的房價飆漲，這次政府選擇超前部署，降低民怨，積極打擊投機炒作，希望房市回歸正常供需。

行政院院會去年12月初對外宣布實施「健全房地產市場方案」，由相關部會盤點各種調控措施，一次祭出強力稽查預售屋紅單交易、追緝規避房屋稅負行為、貸款差別授信等手段，開出打炒房第一槍。繼而，央行無預警出手，端出號稱「史上最嚴的選擇性信用管制」的限制公司法人房貸條件，以及個人貸款第3戶限貸等大菜。接著，立法院又在去年12月底底三讀通過「地政三法」修正草案，除成交案件門牌或地號完整揭露外，更重要的是預售屋必須於交易後30天內登錄，並將自售預售屋資訊全面納管，同時禁止紅單轉售，外界期望許久的「實價登錄2.0」至此終於順利達陣。

雖然房地產相關業界間仍有擔心政府打炒房政策會打擊經濟、影響復甦等異音，但是很明顯的是政府的每一個打擊動作，針對的都只是短期投機炒作，目的在於壓低房市炒風死灰復燃的氣焰，對自住的剛性買盤並沒有太多影響。整體來說，雖然投機客態度轉趨觀望，但在已經回歸主流的自住買盤撐盤下，市場朝向健康、穩定的路線前進的大勢應該是不會變的。

而政府的第一波打炒房政策，消費者又是怎麼看的呢？根據永慶房產集團第二季房產趨勢在12月初的結果中發現，有48%的受訪消費者認為第一波「健全房市方案」可以有效打擊炒房，的確有讓部分投機客縮手，抑制炒作風氣，但認為有效與無效的比例差距不大，也顯示部分消費者對於政府打炒房措施還有期待。此外，針對當時新聞鬧得沸沸揚揚的延長房地合一稅短期交易定義，則有75%的受訪民眾表達支持。

從上述調查透露出消費者認同政府打炒房的決心，對於短期投機炒作也認為有必要加強管控，而從後續第二波信用管制、立院快速通過「房地合一稅2.0」等，都看得到政府的確精準打擊，體現民心，預期在「實價登錄2.0」與「房地合一2.0」聯袂上路後，房市資訊更加公開透明，減少炒作空間，同時針對短期交易課重稅，將讓投機客退出市場，房價趨穩，讓真正有居住需求或是長期置產、投資的民眾有機會進場，房市也能轉趨健康發展，實為人民之福。

我們支持政府漸進且目標正確的打炒房措施，同時，身為台灣房仲業龍頭，我們也以身作則，在「實價登錄2.0」立法通過之前，已經提前以「永慶實價登錄3.0」中的成交行情揭露至門牌等動作，提前為政府掃除良法推動的障礙。只有在健全的房市環境裡，誠實經營的業者才能繼續做長遠而與消費者共利的佈局。

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葉凌棋 ◎現職

永慶房產集團業務總經理 ◎經歷

永慶房產事業群總經理

法人投資服務團隊總經理

永慶建設及代銷總經理 ◎學歷

政治大學地政系

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