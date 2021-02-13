何偉宏：面對疫情挑戰　更添服務熱情

從去年新冠肺炎疫情爆發至今，我最常被台灣親友或客戶問到的問題，莫過於：「不能去出國、不能去日本，還能在日本買房嗎？你們公司的營運狀況還好嗎？」

老實說，受到疫情影響的部分當然是有，但實際情況也不像在台灣的各位想像中的糟糕，與其說是受疫情影響，我反而認為因為疫情讓我們有了不同的思考與決策方向，並具體在服務層面上展現。

這段期間最大的挑戰不僅是與病毒對抗，更要與疫情共存，無論是在台灣、東京和大阪的團隊，無不認真思考如何在防疫與客戶權益兼顧的情況下可以做到更好，其中視訊連線這個方式就在客戶溝通上發揮了效果，透過手機或電腦上網即可連線進行一對一說明，詳盡解答客戶提出的問題，而部分日本建商開始開放透過視訊方式看屋進行物件介紹後，在符合雙方法規的情況下，也可提供台灣客戶線上看屋的服務，讓距離不再是問題。

如果有中意的物件想購買又該怎麼辦呢？日本政府從2017年就開始推動並試行「IT重說」，亦即可利用視訊連線進行不動產買賣進行時的重要事項說明與簽約，這項政策因為防疫需求進而受到更多房仲服務業者與民眾的注意，接受度也逐漸提高。因此，對於有興趣了解的物件，可以先詢問該物件的建商是否有提供這項服務，再依法規進行相關程序。而數位化服務流程便利，相對地在執行上也更加嚴謹，以確保台日兩端客戶在安全合法的情況下安心完成購售屋交易流程。

而在無法自由出國的這段期間，我們也注意到一件事，有些客戶在日本購屋作為渡假用的second house(第二屋)，但現在暫時不能來日本、房子無人照顧，難免會覺得擔心，因此我們在日本協助這類客戶到現場巡視屋況並回報，讓客戶安心，接下來更進一步與日本知名居家管理業者合作，預計於今年第二季推出管家服務，安排專業的居家服務人員定期到宅進行清潔打掃，當客戶再度來到日本便可輕鬆入住享受舒適的居家生活，既有自己家的溫暖也擁有住飯店般的便利。

而為了讓客戶享有更全面的生活服務，去年第四季起「全方位極致服務」正式上線，與日本當地的家具家電、裝修、搬家、行政或司法書士、旅遊、餐飲等業者合作，為有需要的客戶介紹值得信賴的廠商，在使用服務或消費時也可享有折扣優惠。

病毒與疫情並沒有澆熄我們的服務熱情，因為盡心盡力服務，在營運上也獲得好的成果，不僅營業成績回復到疫情發生前的水準，在去年第四季更有超越前一年同期的佳績。我想，各行各業在面臨疫情挑戰的這一年來，也都費盡心思為做出更好的產品、提供更好的服務，不停地努力嘗試與創新，善用這一場危機、進而帶來轉機，讓2020年成為特別值得記憶的一年，更希望在跨過疫情這個難關之後，每個人的2021年都成為開創新生活、新發展的一年。

>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

何偉宏

◎現職

信義房屋不動產株式會社社長

◎經歷

信義房屋店主管

任信義房屋商仲部主管

信義房屋不動產株式會社社長

延伸閱讀

日本信義深耕十年 累積總銷金額破1800億日圓