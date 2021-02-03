葉凌棋：金牛年房市展望 有三風險要留意

2020年是戲劇化的一年，年初受到新冠疫情衝擊，全球恐慌情緒蔓延，台灣也不例外，房市短暫陷入低迷，但在國內疫情控制得宜的狀況下，後疫情時代原先遞延的買氣爆發，市場轉趨熱絡，加上市場資金氾濫，這樣熱絡的氣氛讓炒風有死灰復燃跡象，同時引起政府關注，行政院祭出「健全房地產市場」方案，精準打擊投機炒作，房市有望逐步走向健康穩定的發展。

2021年金牛年房市又會呈現甚麼樣的市況呢？

作者永慶房產集團業務總經理葉凌棋認為，全球為了減緩新冠疫情對經濟的衝擊，紛紛祭出貨幣寬鬆政策與大量的財政刺激來因應，美國聯準會在12月的利率決策會議表示，將維持0%至0.25%的低利率至2023年不變，顯示今年在全球貨幣寬鬆下，市場資金滿溢，長期超低利率環境可說是已確立，資金潮加上低利將持續推升房市增溫，房市續旺的可能性大增。

如此看來，2021房市是一片審慎樂觀的景象，不過，仍有三大風險需要注意。

全球經濟發展趨勢是未知數

首先，各大經濟預測機構都預期今年全球經濟強力反彈，但經濟成長是否減弱或延遲都還是未知數，加上目前新冠疫苗研發雖然已出世，但各國取得疫苗與施打狀況並不相同，加上季節因素，國際新冠秋冬疫情蠢動，各國確診病例數持續攀高，都持續衝擊全球經濟，央行總裁楊金龍更不諱言：「新冠疫情是比金融海嘯更大的黑天鵝，這次是由實體經濟受影響進而衝擊金融市場，若惡化下去會如同氣候變遷一樣，完全改變人類生活習慣，甚至比氣候變遷更可怕。」，因此，新冠疫情對經濟金融體系的衝擊是立即且劇烈，同時也引發貿易急遽萎縮、跨境資本大量移動等廣泛影響，全球金融市場有大幅震盪風險，將連帶影響房市表現。

房市市場供給量大、賣壓重

其次，今年國內新增市場供給量仍大，從使照量來觀察，2020年使照量雖然維持2019年水準，但仍是高水準，且全台住宅開工、建照量皆創新高，還有7.8萬戶餘屋有待去化，不論是現存的新建餘屋、已領使照可交屋的新屋，或是未來二、三年市場將新增的市場供給新屋，量都非常的大，賣壓仍重。

房市政策連環招

此外，第三個風險就是房市政策，去年12月政府使出「打炒房」連環拳，從內政部實價登錄2.0的修法通過，讓成屋實價揭露至門牌、預售屋全面納管，並在買賣契約成立30天內完成價格登錄，以及金管會積極查逃漏稅、擴大不動產專案金檢，另外央行針對投機客與建商購地、餘屋採行選擇性信用管制等，都在在顯示政府「打炒房」的決心，近期也發現投機買盤有縮手跡象，讓房市健康降溫，顯示政府調控房市措施或成效，房市回歸實際供需基本面，不過，若是投機炒作行為沒有收斂，不排除今年還會祭出更進一步的健全房市政策，那麼，就會左右今年房市交易量表現。

展望2021年金牛年房市，政府打擊投機炒作應該會在今年獲得成效，過去由預售屋帶動的價格迅速堆疊，未來將很難再出現，市場對房價上漲的預期也將改變，即使房價跟隨經濟成長而走揚，但也僅是緩步上漲，預期2021年房價呈「平盤整理至緩漲」格局。至於交易量部分，國內經濟穩定復甦但房市變數仍多，買氣難有爆發性成長的空間，預估2021年全年交易量約32.5-33.5萬棟之間，較2020年同期持平或小增3%。

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葉凌棋 ◎現職

永慶房產集團業務總經理 ◎經歷

永慶房產事業群總經理

法人投資服務團隊總經理

永慶建設及代銷總經理 ◎學歷

政治大學地政系

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