穆椿松：打房？打炒房？買房族該注意什麼？

上月央行宣布自12/08起有四項打房措施：第一，法人住宅貸款，第一戶只能貸6成，第二戶以上只能貸5成；第二，法人或建設公司的餘屋貸款一律不得超過5成；第三，自然人第三戶以上及高價房屋不得貸款超過6成；第四，建設公司的最高貸款成數為6.5成，並保留其中1成，待開工興建後始得給付。

其中，第一項及第二項對目前市場影響不大；第三項對投資客買3戶以上的部分比較有影響，目前台灣一年約有8-10萬戶的成交，其中3戶以上的部分約有10％，這對投資客的抑制很有幫助；第四項對建設公司的土地融資貸款，以選擇性信用管制來壓低貸款成數，對中小型建設公司而言是有壓力的，原本的銀行貸款數約7.5~8成左右，建設公司只要準備2~2.5成的自備款，現在則要準備4.5成，這對中小型建設公司在開發案上自有資金的準備要更充沛，否則無法開發。

此措施可能會帶來的結果有二：其一，對建商而言，土融的部分用選擇性信用管制，會使得土地的買賣速度放緩，抑制地價的飆漲，使開發速度變慢；其二，因購地速度趨緩，會使得地價漲幅降低，對未來房屋的供給量也會減少，會不會影響到下一波房市上漲的可能性，目前尚待觀察。

有人會問穆老師：「這波打房或打炒房會使房價下跌嗎?」先來看這波房價上漲的原因：

台商資金回流增加就業機會； 世界級的大公司，如：Google、Microsoft在台設立資料庫中心、研發中心或區域中心，增加不少就業機會、也增加不少台灣的新貴； 世界資金寬鬆，利率偏低，使股市及房市蠢蠢欲動； 造價上漲，2020年造價約比2019年同期漲了20％，就目前看來一時無法停止。

此措施會嚇阻建商、紅單炒作或第三戶以上的投資客，所以房價短時間內不會漲，但房價會跌嗎？前段所敘述的4項漲價原因，事實上都沒有明顯的改變，所以房價要跌的機會也不大，短期來看應該是房市降溫，價格持平，未來推案量略少，對房市而言屬於短空長多，一年後，房市還是會逐漸回溫，變成房價緩漲的型態，所以對年輕人、有需要購屋者，也應該在適當時機選擇適當產品。

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