顏炳立：樂見政府喊打房 搶投機客油桶

對於打房政策，房地產業者和財金部會出現異音，業者普遍認為房市沒有過認，戴德梁行（台灣）董事總經理顏炳立15日指出，現在市況是「預售屋市場像夏天，成屋市場像冬天」，政府嚴查「紅單」是正確的，「把投機客手上的油桶搶下來」，好讓2021年的不動產市場能走向價、量、買氣，三指標均樂觀健康的「不失控」市場。

顏炳立今天在北威冬季論壇中說明「後疫情時代的房市錢景」，表示台灣房市在2019年落底，全年交易量約31萬棟，是健康的市場，今年第四季來，金管會緊盯不動產授信、財政部央行都打炒房，實際上是不打自用購屋，以房貸利率極低的條件下，目前是自住購屋最最好出手的時機。

預售屋市場像夏天 成屋市場像冬天

「有人說市場熱的不得了」，顏炳立說，說這些話的大部分都不是在賣房子，他意有所指地說，真實市況是「貓的市場，不會有老虎的雄風」，今年來大部份蛋黃區的房子如果不降價，是很難出售，而2015年高點買進的房屋，今年都還沒漲回原來的房價，也有人花1700萬元買屋加裝璜費用，結果用於出租一個月租金2萬元收人，「有錢人就是任性，這樣的投資效益怎麼算？」

顏炳立指出，今年來有些遞延買盤積極前進蛋白區的房屋，這些買盤多是剛性需求，也就是自住房，結果被說成全面上漲；反而，真正在漲價的是商辦廠房，台商回流的資金最首要的都拿去買土地、廠辦，像進入信義計畫區最慢的南山人壽，拿下世貿三館地上權，「把地上權價格訂到所有權一樣」，反映出土地限量下的土地交易市場，才會一直加溫。

戴德梁行董事總經理顏炳立指出，今年蛋白區土地放量增溫，商辦、工業區廠房確實交易熱，由於供給量有限，這些價格回不了頭；可是一般房市沒有雞犬升天，卻「炒得雞飛狗跳」。

打炒房，沒打自住

顏炳立在北威冬季論壇表示，台灣房市在2019年落底，全年交易量約31萬棟，是健康的市場，今年第四季以來，金管會緊盯不動產授信、財政部央行都打炒房，實際上是不打自用購屋，以房貸利率極低的條件下，目前是自住購屋最好出手的時機，預測2021年房市能呈現價、量、買氣，三指標均「樂觀健康，不失控」。

作為房市仲介指標業者，顏炳立強調，「房市沒有炒作中的熱」，被當作房市交易過熱象徵的「紅單」，主要是因為科技業今年很旺，營建業者認為可以上下其手，把預售屋當成金融資產商品交易，搞得「預售屋市場像夏天」，紅單亂象在部會宣布嚴查的隔日立即實行，投機作法馬上被遏阻，這是十分正確的作法，相關部會及時防止了房價炒作的惡行。

「成屋市場像冬天」，顏炳立指出，很多購屋者三年前買到的高價屋，到現在還沒回到原來的價位，「台灣房市沒有好到用凳子排隊」，2020房市上漲多在蛋白區，也只是漲回下跌的部分，而且房地產投資不是企業主的主流標的，很多從海外拿回台灣的錢，企業主會先買土地廠房，其餘進入股市，房子多只買來自住，因為把閒置房屋出租的租金太低了。

顏炳立表示，中南部科技業建廠搶工、搶料、搶土地，使得相建商也出現缺工、缺料，這是廠辦的需求大；而商辦需求在南山人壽以312億元標下世貿三館案中，「把地上權賣到所有權的價格」，反映了土地稀有性的價值，大型業者接下來把搶地目標放在南港區，將會讓2021年的商辦熱度再升一級。

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顏炳立

◎現職

戴德梁行台灣董事總經理

台北世界貿易中心聯誼社理事

財團法人台灣金融研訓院講師

農民團體幹部聯合訓練協會估價講師

台北金融研究發展基金會講師

內政部都市更新及爭議處理審議會委員

內政部營建署都市更新及爭議處理審議會委員

高雄市都市更新及爭議處理審議會委員

◎經歷

台北縣地價及標準地價評議委員會委員

台南市政府都市發展局委員

新竹市都市更新審議委員會委員

台北市都市更新審議委員會委員

台北市都市更新及爭議處理審議會委員

台北市政府市政顧問

高雄市都市更新及爭議處理審議委員會委員

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