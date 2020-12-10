穆椿松：買房趁現在？掌握關鍵要點！

最近報章媒體上出現，中南部有些地區出現購屋排隊的現象，更有少數建商鼓勵民眾買房後再紅單轉售，以致真正要買房的民眾排不到的現象，政府也在重視此事，希望能稽查紅單轉售及未取得建照便提前銷售之事；最近中南部房價較低及基期相對低的區域，出現房價補漲現象，因此，有不少購屋者希望在這時段買房，穆老師也同意此點。

最近房價上漲原因大致如下：

第一、台商回流帶來資金及就業機會；

第二、資金過剩流入台灣市場，使股市及房市蠢蠢欲動；

第三、世界大國皆在實施QE，使得市面貨幣過多，利率偏低；

第四、造價上漲，穆老師在這先說聲抱歉，去年底預測今年房價會漲6％左右，事實上，目前造價是上漲到15％左右。

因此，這些因素都對基期相對低的地區，出現房價局部拉升的現象，若年輕朋友們想購屋，目前倒是很適合的時機，但若要用來賺錢，恐怕還是不宜。

年輕朋友們要購屋時須注意以下幾點事項：

第一、高密度及低密度的比較，有些容積較高地區推出高密度住宅，為了壓低總價，因此設計小坪數，兩部電梯卻服務10~18戶，住宅品質似乎不太好，未來居住性能及增值性均不優；亦有容積較低地區推出低密度住宅，在空間設計上會較寬鬆，通風及採光均較好，造價會比高密度住宅高15％左右，因此，購屋者應注意高密度及低密度住宅應是不同的價位。

第二、適合長久居住的住宅，購屋者不論要買幾房，都應要有良好的通風及採光，因此，設計上能雙拼最好，否則也要3~4拼，最高不超過6拼，超過則太擁擠，居住品質可能不好，房價也不盡相同。

第三、有無適用台中市宜居建築法令，此法令鼓勵透過垂直綠化，規劃景觀陽台及露台等設施將綠化立體化，再加上一樓的綠化範圍，可達到基地綠化100％以上，對氧氣供應、二氧化碳吸收、微氣候調整都有很大幫助，因此，適用宜居建築應比不適用宜居建築的售價高10％左右。

第四、有品牌的公司應優先考量。除了基本的建材、空間設計、設備較完整之外，還有許多細節，如防水工程、水電工程、機電設備工程，均非購屋者容易理解的，須靠建商的經營理念，因此，建議年輕朋友們要購屋，還是要著重在有品牌的公司。

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接