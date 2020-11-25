賴正鎰：反對炒作紅單！反對政策打房

連月來台灣海域的天空很熱鬧，不少人心裡很焦慮，擔心會不會發生戰爭？

不過對比1995年台海兩岸危機時的恐慌，目前反而房市持續穩步交易，台股更是持續創高，因為超低利率時間游資氾濫，海外台商更是大舉回流，因此經濟才是最好的國防，軍事競賽並不是好事。

反而最近房市升溫，引發爭議最大的炒作紅單風波，已使得央行、財政部、內政部和學者專家陸續示警，並大規模全台稽查紅單炒作問題，甚至還有人主張要進一步打房，消弭炒風。炒作紅單一定要反對，不過，現在房市根本沒有熱到需要政策干預的程度，只是回溫，因此政府打房更要反對。

我反對紅單，更反對政府打房！政府任何打房措施，只會引發市場「變形」，甚至造成失控。

以過去八年來說，政府動輒「漲就打，跌就拉」，陸續祭出奢侈稅、豪央限貸令、豪宅稅、房地合一稅等，並且大幅調高公告土地現值、公告地價，一連串的政策打房，雖然成功逼退投資、投機客，但也差一點掐死了房市；尤其台北市大幅調高房屋稅，已使得屋主伺機調漲租金，最後轉嫁到租客身上。

以國發會日前提出設立房地產景氣燈號或指數，以利民眾知道房市變化的說法來說，如果房市好轉，政府再亮出一個房市景氣燈號好轉的燈號，大家會不會搶進？政府不是火上加油嗎？如果亮出景氣不好的燈號，會不會觀望？

雖然現在房市買氣不錯，但炒風只是出現在小坪數、有低自備款優勢的預售案，其實真正房地產市場景氣並沒有真正熱起來，只是剛回溫；至於五、六十坪以上的中大戶房型，還是很不好賣、去化速度慢，顯示房市並沒有全面大好。所以，政策一旦貿然干預市場機制，只會適得其反，扭曲市場發展。

至於最近吵得沸沸揚揚、鬧得滿城風雨的紅單炒作風波，坦白說，多年來一直存在這個問題，但是這是一種欺騙行為！紅單就是預售屋正式推出之前的預約單，並非正式的預售屋買賣契約書，有些行情大概5萬、10萬或20萬不等，建商會根據客戶購買紅單而保留購屋資格，等到正式取得建照或公開銷售，可能有人就藉機加價、轉手紅單賺取差價牟利，所以一定會有人買賣。

紅單現象，政府要抓、也抓不到，不過紅單亂象如果沒解決，導致炒紅單風氣四起，政府一定無法坐視，一定會打你！因此最終還是需要代銷、建商自我約束，採取自律行動，不要再製造麻煩！更不要幹這種塑造房市熱絡假象的事！要賣房子、就要依法好好賣房子，不要利用賣紅單，轉來轉去。建議各代銷或建築開發等產業公會，必要時應動員公會力量，強力管制不當炒作紅單行為。

賴正鎰 ◎現職

中華民國全國商業總會 理事長

中華民國觀光旅館公會 理事長

鄉林集團、涵碧樓酒店集團 董事長

行政院觀光發展推動委員會 委員 ◎經歷

全國第32屆十大傑出青年

臺灣省建築開發商業同業公會聯合會第3、4屆 理事長

台中市建築開發商業同業公會第7屆 理事長

台中市商業總會第22、23屆 理事長

臺灣工商建設研究會第11屆 理事長

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接