穆椿松：高CP值建案 為何首選是台中？
很多人會問穆老師：「為甚麼台中市的房子都蓋得很漂亮，甚至比其他直轄市還要有設計感、整體感？」
穆老師說：一個環境區域的設計要做到好，有很多條件，台中市會發展成群芳爭艷這樣的環境，大概有三個原因。
第一，環境劣勢，讓各建商練得一身好功夫，民國85年後產業西移，台灣省凍省，使得中部地區產業空洞化現象極其嚴重，對建築業更是堪比寒冬，再加上921大地震，傷害最深的也是中部，使得經營環境更不好，各建商在這樣的環境中要生存，就必須要將產品的特色做得非常成功，才能夠吸引到消費者的目光，否則，這麼多的選擇性，相對容易被取代。
第二，認真且投入程度高，中部的建商經營上非常用功，穆老師曾經跟其他建商老闆一起出國，他們皆在早上6點起床，為的不是吃早餐，而是從旅館的地下室走到頂樓，一層層的了解建築物的所有公設建材、空間設計、其他特色，甚至連防火梯也要一探究竟，目的是了解設計特色、建材使用方法、空間組合的巧妙姓，同業間的觀摩更是彼此間良性的競爭，而轉化為良性循環。
第三，中部都會區人才濟濟，各地人才紛紛聚集到台中，從建商、建築師、設計師、營造廠、材料商、園藝師等，集結各種人才，有傑出的創意，包括台中市首創的人車分道式別墅、中庭式集合住宅、生態綠化環境、完善的售後服務，以及加入不少人文活動，在這樣的環境下發揮各自的專長及特色。
台中市建商起家的有從設計、銷售、營造、室內設計及買房後進入開發商等各方向，不論從各個角度進入到建築這行業，大家都希望將自己的公司經營的獨具一格，重視的方向也大不同，有重視綠化、設計、施工材料、更有注重使用者的心理感受。
因此，台中市的建案逐漸形成百花爭艷的環境，在此生存的建商就必須要有自己的品牌特色與價值，才容易脫穎而出，只要外縣市的民眾來到台中，可明確的感受到建築物的活潑、生活化、設計感等特色，因此，對於台中市的購屋族群來說，選擇性非常多元，這是非常幸福的事！
台中市房子為甚麼贏的漂亮？專家為您解答！
穆椿松
◎現職
新業建設名譽董事長(總裁)
居研所聯合建築師事務所-首席建築師
成功大學校友會-榮譽理事長
台灣省建築開發公會-榮譽理事長
台中市不動產開發商業同業公會-政策委員會委員
◎經歷
台中市建築師公會-第十屆主任
台灣省建築開發公會-第五屆理事長
台中市建築開發公會-第八、九屆理事長
國立成功大學校友會-第六屆理事長
◎學歷
國立成功大學建築研究所 碩士
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