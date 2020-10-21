葉凌棋：扭轉空頭！低利、資金潮為房市加溫

近期房市指標大多處於熱絡的狀態，無論是土地、商辦、預售屋或是中古屋，相關的利多消息鋪天蓋地而來，讓消費者的購屋信心轉強。根據永慶房產集團2020年第四季房產趨勢前瞻報告問卷調查結果，消費者對於第四季房價的看法，看漲房價的比例高達48%，創29季的新高，同時也是六年來首次看漲比例大於看跌，顯見消費者相當樂觀看待房市。

然而，這波房市的熱潮從何而來呢？首先讓我們回顧一下近年的房價趨勢，上一波的房價高點大約是在2014年左右，但自從政府開始積極打房，討論房地合一稅、修訂房屋稅條例、調整房屋標準單價、增列新北桃園限貸區等措施後，再加上當年度10月底，美國聯準會宣布由2008年開始實施的QE政策退場，可能重啟升息循環，將使購屋負擔更為吃重，在在打擊消費者對房市的信心，消費者看跌房價的比例逐漸攀高，認為房價走跌普遍成為消費者的共識，房價也由長達十多年的多頭反轉成緩跌的格局。

而在2016年房地合一稅上路後，對短期交易課徵重稅，以抑制短期投機炒作，讓投機客退出房地產市場，全年買賣移轉棟數達24.5萬的低點，看跌房價的比例達到高峰，房市正式宣告落底。

房市歷經多年的低檔盤整後，今年年初遭遇新冠肺炎，在疫情剛開始傳播的1至4月，消費者擔心受到感染，盡可能地減少與人接觸的機會，並在經歷2003年的SARS後，擔心重演SARS時房價大跌的情況，導致交易量恐慌性的下降，對於房市看法也較為悲觀。

但隨著國內疫情控制得宜，5月之後就再沒發生大規模的感染案件，並開始逐步解封，民眾漸漸回歸原本的生活步調，恐慌情緒降低。不過，由於國外疫情仍在擴散，且國內經濟方面尚未完全復原，使民眾在對於房市的看法仍保持觀望，呈現多空分歧的格局。

而在國內疫情控制得當下，進入後疫情時代，疫情已不再是消費者關注的重點，反而關注於兩股推升房市的動力，分別是低利率環境以及資金潮。

由於全球經濟受到新冠肺炎的衝擊，全球央行採取降息、QE等措施刺激經濟，台灣央行也於今年3月決議降息一碼，聯準會更在9月17日表態，到2023年以前都不升息，確立低利率環境持續。

另在資金潮方面，在各國央行的寬鬆貨幣政策下，全球大撒錢，加上因中美關係緊張而出現的全球供應鏈重組，許多台商紛紛加速回台投資、資金回流金額已有8000億左右，再加上儲蓄險的停售，市場大量游資都在尋求好的投資標的，也成為助攻房市的推手之一。

在低利率環境與資金潮的支撐下，房地產的保值性、穩定性成為良好的置產標的，使市場資金流入房地產，推升房市的熱度。而對於自住客而言，低利率環境讓房貸負擔降低，成為購屋的誘因，也讓累積六年的買氣紛紛出籠。在購屋需求增加的情況下，房地產的交易量提升，產生「量增價穩」的格局。

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葉凌棋 ◎現職

永慶房產集團業務總經理 ◎經歷

永慶房產事業群總經理

法人投資服務團隊總經理

永慶建設及代銷總經理 ◎學歷

政治大學地政系

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