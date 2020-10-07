穆椿松：蛋白區還是蛋黃區？關鍵在這裡！

這20年來，台灣不動產相關產業人才輩出，其中一位必須特別強調，戴德梁行董事總經理 顏炳立先生，從事商業不動產交易買賣的專業人士，並在許多演講場合有很多精彩生動、妙語如珠的言論，時常有許多新的名詞是他首創的。例如：蛋黃區及蛋白區來形容地段的差異；不同的歌曲名稱來形容該時段的景氣狀況。穆老師也聽過顏總幾場演講，收穫良多，相信社會大眾對顏總的演講並不陌生，因此諸多同業間，時常會引用顏總的名詞用語來交流。

然而，對於一個專業的建築人而言，用蛋黃區及蛋白區來形容地段似乎不是很精細，穆老師與同事開會時，有同事用蛋黃區及蛋白區來形容地段，我會打斷他的發言並詢問在座其他同事：「台中市的蛋黃區及蛋白區分別是指哪些區域？」，結果三位同事的蛋黃區及蛋白區皆不相同，令我非常吃驚！

因此，蛋黃區及蛋白區僅是一個名詞概念，蛋黃區泛指地段接近市中心、接近熱門房地產區或較高檔區域；蛋白區則泛指地段較周圍或較偏鄉區域。

就台中市而言，長期居住的市民以台中火車站前自由路及台灣大道交口為市中心，向外同心圓擴散；但是，現在來說，這區已不是高級住宅區，亦不是房價最貴區，大家的定義不盡相同，況且台中市重劃區日益漸增，各重劃區會因它的地理、交通、公共建設條件的不同而各有特色。

例如七期重劃市政中心，附近有園道、國家歌劇院、夏綠地公園及秋紅谷；水湳經貿園區，附近有中央公園、國際建築大師妹島和世設計的綠美圖及世貿中心等公共建設；單元二至七期市政中心附近，臨近台74線快速道路及國道一號高速公路，交通便捷且環境優雅，也列為高級住宅區之一；單元五、單元八，及即將開放的14期重劃區，也都有不少的公共設施及綠化環境。

因此，在台中市談地段，穆老師個人不喜用蛋黃區及蛋白區籠統性的語言，應該更精細的去劃分，才較吻合專業建築相關人員的用語，以上如有得罪顏總之處，盡請海涵。

台中蛋黃、蛋白區，你的定義是甚麼？台中蛋黃、蛋白區，正解到底是甚麼？買房在意的是蛋黃、蛋白區？還是自己的需求最重要？台中蛋黃、蛋白區，已今非昔北？台中蛋黃、蛋白區，有標準答案嗎？

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