穆椿松：蛋白區還是蛋黃區？關鍵在這裡！
這20年來，台灣不動產相關產業人才輩出，其中一位必須特別強調，戴德梁行董事總經理 顏炳立先生，從事商業不動產交易買賣的專業人士，並在許多演講場合有很多精彩生動、妙語如珠的言論，時常有許多新的名詞是他首創的。例如：蛋黃區及蛋白區來形容地段的差異；不同的歌曲名稱來形容該時段的景氣狀況。穆老師也聽過顏總幾場演講，收穫良多，相信社會大眾對顏總的演講並不陌生，因此諸多同業間，時常會引用顏總的名詞用語來交流。
然而，對於一個專業的建築人而言，用蛋黃區及蛋白區來形容地段似乎不是很精細，穆老師與同事開會時，有同事用蛋黃區及蛋白區來形容地段，我會打斷他的發言並詢問在座其他同事：「台中市的蛋黃區及蛋白區分別是指哪些區域？」，結果三位同事的蛋黃區及蛋白區皆不相同，令我非常吃驚！
因此，蛋黃區及蛋白區僅是一個名詞概念，蛋黃區泛指地段接近市中心、接近熱門房地產區或較高檔區域；蛋白區則泛指地段較周圍或較偏鄉區域。
就台中市而言，長期居住的市民以台中火車站前自由路及台灣大道交口為市中心，向外同心圓擴散；但是，現在來說，這區已不是高級住宅區，亦不是房價最貴區，大家的定義不盡相同，況且台中市重劃區日益漸增，各重劃區會因它的地理、交通、公共建設條件的不同而各有特色。
例如七期重劃市政中心，附近有園道、國家歌劇院、夏綠地公園及秋紅谷；水湳經貿園區，附近有中央公園、國際建築大師妹島和世設計的綠美圖及世貿中心等公共建設；單元二至七期市政中心附近，臨近台74線快速道路及國道一號高速公路，交通便捷且環境優雅，也列為高級住宅區之一；單元五、單元八，及即將開放的14期重劃區，也都有不少的公共設施及綠化環境。
因此，在台中市談地段，穆老師個人不喜用蛋黃區及蛋白區籠統性的語言，應該更精細的去劃分，才較吻合專業建築相關人員的用語，以上如有得罪顏總之處，盡請海涵。
台中蛋黃、蛋白區，你的定義是甚麼？台中蛋黃、蛋白區，正解到底是甚麼？買房在意的是蛋黃、蛋白區？還是自己的需求最重要？台中蛋黃、蛋白區，已今非昔北？台中蛋黃、蛋白區，有標準答案嗎？
穆椿松
◎現職
新業建設名譽董事長(總裁)
居研所聯合建築師事務所-首席建築師
成功大學校友會-榮譽理事長
台灣省建築開發公會-榮譽理事長
台中市不動產開發商業同業公會-政策委員會委員
◎經歷
台中市建築師公會-第十屆主任
台灣省建築開發公會-第五屆理事長
台中市建築開發公會-第八、九屆理事長
國立成功大學校友會-第六屆理事長
◎學歷
國立成功大學建築研究所 碩士
- 買房最在乎的事？這種服務很重要！
- 資金瘋狗浪來勢洶洶 現在可買房嗎？
- 炒房很容易嗎？專家跟您想的不一樣
- 台中大坑將是陽明山豪宅區復刻版？
- 疫情對房市影響 為何呈現兩極化？
- 萬物皆漲 為什麼回不去了？
- 疫情過後房價恐呈「V型反彈」？
- 從這趨勢看買房比租屋好
- 台中七期豪宅點燈率 跟您想的不一樣
- 何時該出手買房？要掌握黃金時機
- 2020年 房地產的春天來了
- 台灣的工資 是時候該上漲了
- 何謂「買房的最佳時機」？
- 少子化已經衝擊房地產的購屋需求？
- 看收入房貸比 找到最適合自己的住宅
- 台灣新大樓的公設比為何居高不下？
- 台灣住宅主流 為何是大樓而非透天？
- 台中工業地價格 為何15年內翻了兩倍？
- 一個觀念的改變 翻轉房地產市場