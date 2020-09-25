葉凌棋：實踐居住正義 從房市資訊透明開始

上個月底，我受邀參加「改變世界就要這Young – SDGs關懷國際 世界永續」志工培訓課程，和近百位來自全台各地的大學生分享我對「居住正義」的看法。一開始我很擔心這個題目對大學生來說太苦悶，因為居住正義牽涉到國家的住宅政策、土地稅制及都市更新計畫等重要議題，涵蓋的層面相當複雜，沒想到在場同學們反應熱烈，充分展現年輕世代對於居住正義的追求與嚮往，這讓我相當感動，因為這顯示著我們長期的堅持與努力是值得的。

對於同學們提問該如何實踐居住正義，我認為必須先從房市資訊透明開始。居住正義必須建立在健全的房市基礎上，而資訊透明就是健全房市的首要工作。台灣早年的房地產市場因為交易資訊未公開，由民間業者掌握不動產的真實交易價格，在資訊不對等的狀況下，不肖人士哄抬價格的情形時有所聞。因此，為保障消費者權益，永慶在民國96年就全面公開成交行情，提供民眾免費在網路上查詢成交行情，這個作為比政府的「實價登錄」政策還早了六年。

而內政部在去年推出「實價登錄2.0版」，受到各界期待與矚目，可惜最終修法未能過關，尤其是門牌號碼的揭露仍維持區間門牌1~30號方式呈現，消費者仍無法精準掌握行情資訊；永慶集團孫慶餘董事長挺身而出，決定將成交行情揭露至門牌，讓消費者掌握清楚資訊進而做出購售屋決策。

有同學疑問：「揭露門牌號碼會洩漏個資、侵犯個人隱私？」事實上，揭露門牌號碼的成交紀錄是買賣資訊透明，而非公開屋主的個人資料。借鏡美國、英國及香港，揭露門牌的交易價格及基本資料早已行之有年。以美國為例，物件交易後就會直接公開詳細交易地址，讓房地產市場完全透明化。

堅持要揭露門牌號碼的成交行情，主要是為了保障所有買賣雙方的權益，消費者不會因為資訊落差而擔心買貴、賣便宜，也讓想買房、賣房的人都能快速做出決策，不需揣測價格真實與否，避免讓交易曠日廢時，或是讓不肖人士藉機從中賺取價差。

聽到上述惡劣行徑，讓參與課程的同學們驚呼連連。沒錯，直至今日，仍有黑心仲介為了利益抹滅良心，不僅玩弄政府的實價登錄資訊，並且聯手投機客「低買高賣」坑殺買賣雙方，這種惡質行徑也間接造成房價資訊的扭曲，房價牽動著社會安定，當房價被刻意的操弄，將導致貧富不均，年輕人生活不易絕非社會之福。

居住正義絕對不能是紙上談兵，而要付諸實行，永慶已經帶頭做了，也看到民間有些平台也加入將實價登錄揭露到門牌，我們期待有更多的同業一同投入，打造透明、合理的購售屋環境，唯有凝聚這股力量，才能讓居住正義不再只是遠大的理想，而是落實我們生活、你我皆能享有的基本日常。

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

葉凌棋 ◎現職

永慶房產集團業務總經理 ◎經歷

永慶房產事業群總經理

法人投資服務團隊總經理

永慶建設及代銷總經理 ◎學歷

政治大學地政系

延伸閱讀：