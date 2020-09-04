穆椿松：買房最在乎的事？這種服務很重要！

有位年輕人來問穆老師，他說他的同學買了個電梯大廈的房子，有兩個困擾，第一個困擾是地下室的牆面經常漏水，怎麼都修不好，牆面水漬斑駁，會不會有結構上的安全？第二個困擾是自家鋁門窗的邊角，連日大雨後會滲水卻屢修不好，有解決的方法嗎？

首先，台中市地下室的地質屬於卵礫石層，會用擋土柱來施作擋土，因此，地下室採單面模的施作RC，在灌漿過程中難免有疏漏或裂縫，影響外牆有少許滲水的現象，一般而言，注射膨脹的泡沫樹脂是可以解決；但少數的社區，因為外牆混凝土的質地不均或者水泥品質較差，造成外牆結構體的孔隙較多，若孔隙愈多要彌補外牆的滲水是愈加困難，入住一年內若處理不好就很難處理完善。

至於結構上是否會影響？一般外牆混凝土是30-40公分厚，內有鋼筋及混凝土，不至於會影響到結構，局部的滲水不會傷害到鋼筋，但滲水的處理的確令人頭疼！

第二，窗台邊因連日大雨會滲水，跟鋁門窗的施作及品質有密切的關係。排水、導水的設計及固定都是有講究的，鋁門窗在安裝的過程中，需先簡單的固定，再做位置的調整，最後才是正式的固定，而好的建商會在固定過程中，會再加上鋁門窗與結構鋼筋的點焊，再靠混凝土漿的固定，對於地震或颱風的所引起震動，會使鋁門窗附近的粉刷線不易龜裂，而使窗角不易滲水。

在防水上，不同材質的結合難免有些縫隙，多層的防水，可使縫隙的路徑會變得很長，防水效果才會好。再者，混凝土的強度、均勻度及施工的確實度，會影響混凝土的質地，若質地不均勻縫隙就多，相反地，若質地相當密實，縫隙就少，再加上窗台的防水，若防水僅做一層，可以抵擋3-5天的大雨，二層則可以抵擋7-10天的大雨。

因此，穆老師建議年輕人，買房還是找有品牌的公司，不管是在各種材料的運用上或施工過程，建商為了維護自己的品牌會比較講究，相對問題會少很多也易於處理完善，寧願選擇貴一點點的房子，盡量挑選有品牌、重視消費者的售後服務及負評較少的建商才是。

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