葉凌棋：資金潮未歇！ 房市動能獲支撐

全球各國應對疫情採取的貨幣寬鬆政策與財政政策，為了提振疫後經濟復甦腳步，規模甚至超越金融海嘯時期。各國紛紛以降息來穩定市場，掀起了各國降息競賽，不少國家已逼近零利率甚至是負利率，實際上，我們看到目前美國與歐元區已經是零利率，且FED甚至宣布至少會維持三年，而日本早已經是負利率了！顯示超低利率環境不會這麼快結束。

除了降息之外，各國還大量印鈔，全球大撒幣的結果，就是錢愈來愈薄，原本安放在銀行的資金已「無利可圖」，必須要尋找更高報酬率的標的，因此，讓國際熱錢出籠，引發一股資金狂潮，全球大開資金派對，「錢太多」成了近期資金市場的註解。

除了各國央行因政策而釋出的游資外，台商也有大量海外資金回台，因中美對抗升溫及國際反避稅相關法案陸續實施，加上大陸通過港版國安法的隱性風險，都讓台商海外資金的移動腳步與布局進而加速；還有金管會研擬多時的「健全保險商品結構相關規範」已於 7 月 1 日正式實施，嚴控壽險業銷售高利率儲蓄險保單，壓縮儲蓄險的利率空間，導致市場上許多保單停賣，因此，每年 6000 億元的保費收入將會另尋出路。

這麼多股資金在市場亂竄，就必須找其他的投資管道，股市、債市、基金、房市或是海外投資都有可能，但近期國際疫情仍險峻，海外投資仍有疑慮，在各國大撒錢的狀況下，股市與房市就成為這些資金首選的停泊處。

資金流入股市的現象其實很明顯，我們可以看到台股從2月中受疫情衝擊後走跌，到3月底跌破9000點，之後疫情逐漸趨緩，外資匯入、台幣走強，而台股也逐步走升，站上萬點大關，出現 V型反彈，且日均交易量都有達到1500億元以上的水準，上演一波資金行情。

而房市呢？觀察國內6月五大行庫房貸利率為1.359%，僅高於5月的1.349%，顯示房貸利率已是歷史低檔，央行官員甚至表示，近兩個月房貸利率介於1.35%~1.36%，未來僅會有小小波動，但差異不大，顯示短期內房貸利率都將在低谷中盤旋，是購屋一大誘因；而大量資金潮造成的貨幣貶值效應，讓大家選擇擁有實質資產，相對保值的房地產成為寬鬆資金追逐的標的，再度吸引消費者目光。因此，我們可以看到不僅首購、換屋族群等剛性需求進場購屋，買氣增溫，訴求保值效益與增值潛力的長期投資置產族群也紛紛投入房市，讓近期房市表現與天氣一樣熱，房市動能受挹注。

房市買氣增溫，那麼房價呢？筆者認為，雖然預期下半年資金行情將續行，房價的確有上漲的可能性，不過，台灣疫情隱憂未除，加上中美爭端持續、全球經濟有衰退之虞，台灣難置身事外，目前極低利環境與資金潮下創造出的房市榮景仍有變數，加上自2016年房地合一上路後，短期交易必須課重稅，已無短期炒作空間，房價暴漲機會降低，預期房市仍呈現「價穩量增」的基調。

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葉凌棋 ◎現職

永慶房產集團業務總經理 ◎經歷

永慶房產事業群總經理

法人投資服務團隊總經理

永慶建設及代銷總經理 ◎學歷

政治大學地政系

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