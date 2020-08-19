穆椿松：資金瘋狗浪來勢洶洶 現在可買房嗎？

上期的商業周刊與今周刊不約而同的報導「熱錢大潮」與「大投機時代」的來臨，在1989年時期，台幣升值，大量資金湧入台灣形成「台灣錢淹腳目」，造成股市、房市大漲的榮景。如今，已有專家學者再提出此現象，30年前資金來勢洶洶，不知如何處理？台灣股票大漲，房地產也跟著台幣升值而隨漲船高，試問30年後的今天，會像30年前的光景嗎？

2020年1月中國大陸爆發新冠肺炎，蔓延至亞洲、歐美、印度、非洲及南美洲，甚至席捲至全世界，嚴重的影響人民日常生活、世界貿易與流通，造成部分的商業窒息。為了拯救疫情，美國Fed緊急辦理紓困與寬鬆政策，短短4-5個月內投入3.5兆美元，比2008年的金融海嘯，花了四年的時間才投入3.5兆美元，今年四個月內美國就投入3.5兆，加上歐盟、日本、中國等世界各國，紛紛實施寬鬆貨幣，全世界約有10兆美元流入市場，到底多少資金是紓困？多少是氾濫的資金？景氣是否因紓困而復甦？專家也說不準！

但是，資金太多這是一個事實，美國祭出3.5兆美元，真正紓困的是20~30％，多餘70~80％的資金會流通至股市、不動產、貴重金屬或農產品等，由1989年的經驗來看，股市及房市免不了漲聲響起，2008年金融海嘯，股市及房市呈現V行反彈。因此，不少人來問穆老師，現在買房是適當的時機嗎？還是買房投資才是適當的時機？

思考後，我給年輕人的答案是，買房是適當的時機，從這波資金來看，房價要跌不易，要漲的可能性很高，買需要住的房子是適當的，以免有所遺憾；至於那買房投資呢？如果不是很需要，不一定要用房地產來投資，第一，買房所用的資金大，不動產不能立即變現；第二，維護費高昂，例如管理費、房屋稅及地價稅，尤其都會區持有2~3戶的稅金更高；第三，房子是用來住的，投資不易維護品質且需花額外的修繕費；第四，轉手的稅金，例如增值稅、契稅、房地合一稅及仲介費，利潤會被瓜分。 綜合以上四點，雖然目前市場上資金過多，房價有上漲的趨勢，如果買房自住應是適當的時機，但買房來投資，穆老師則認為，房地產不是最佳的投資標的，應該考慮其他理財標的才是上上策。

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