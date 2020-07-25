葉凌棋：疫情黑天鵝！後疫情時代的房市觀察

這陣子不論碰到親友或記者朋友，總會被問到後疫情時代房地產會往上爬，還是往下走的問題。其實去年底，各大建商、房仲業者都看好2020年房市持續溫和復甦，卻在今年年初蹦出新冠肺炎疫情這隻黑天鵝，各國紛紛以封城、鎖國來防止病毒蔓延，全球經濟復甦蒙塵，供給端與需求端都亂了套，也連帶打亂了房市原來的節奏，顛覆原有的預期。

國內在3、4月時感染人數激增，讓民眾恐慌情緒升溫，減少外出的機會，房市買氣也暫時受到影響而觀望，影響房市交易，不過，房市回溫的現象大約自5月初就出現了，連續40多天沒有出現本土病例，於是我們發現不論是中古屋、新成屋或預售屋市場的買氣回籠，6月全台大解封之後，房市交易呈現「旺季仍旺」的氛圍。

為什麼房價喊跌不跌，而且明明全球疫情還未終結，購屋族群就已經漸漸活躍起來了？我認為和下面幾件事或幾種現象都在同一個時間存在與發生有關。

一是疫情持續全球肆虐，但是台灣防疫成績全球有目共睹，國內經濟與房市只有短暫受到衝擊，在國內疫情受到控制後，房市就回歸正常供需。二是因應全球景氣走緩，各國央行都採取寬鬆貨幣政策，紛紛降息並大量印製鈔票，超低利率環境成形，國內央行也於3月跟進降息1碼，讓重貼現率來到歷史新低的1.125%，錢愈存愈薄的狀況下，資金不是往股市，就是往房市跑，我們可以看到近期資金持續匯入，台幣轉強，股市也呈現V型反彈，而房市也在房貸利率創新低的狀況下開出紅盤。三是在中美貿易戰及國際反避稅相關法案陸續實施下，台商回流、鮭魚返鄉將帶來高達兆元的投資規模，以及8.7萬的就業機會，也連帶推升住宅需求，為房屋及土地市挹注交易動能。

展望下半年，低利率、防疫成績、台商回流這些利多態勢不致於出現太大變化，而全球央行仍會以極寬鬆的貨幣政策、財政擴張來挽救經濟，熱錢到處流竄的現象應不會停歇，此外，今年儲蓄險面臨停賣的命運，每年約6000億的保費將尋求新出路，資金最有可能流向房地產、股市、基金，可說是房市新商機。

雖然房市利多看來不少，但是我對下半年市場的看法，仍然是「可期待，但是不容過度樂觀」，大家別忘了，還有「經濟二次探底」與「疫情再爆發」兩大變數，若是下半年兩大變數發生，那房市交易成長力道將減弱，原本是交易旺季的下半年，交易市況僅與上半年相當，沒有成長的空間，預期下半年交易量與去年持平；而若是疫情穩定受控，沒有二次感染風險，經濟緩步復甦，那麼，後疫情時代房市買氣應可持續，下半年房市交易將續暢旺。

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葉凌棋 ◎現職

永慶房產集團業務總經理 ◎經歷

永慶房產事業群總經理

法人投資服務團隊總經理

永慶建設及代銷總經理 ◎學歷

政治大學地政系

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