彭培業：後疫情時代 健康宅是顯學

疫情改變了世界，也改變了生活和消費習慣，後疫情時代，「科技是標備，健康成顯學」！

首先，疫情期間，人的當面互動少了，但是線上的聯繫多了，不能群聚的情況下，朋友透過社群媒體互相關心，工作改成在家，吃飯透過外送，購物用網購，公司改採直播開會，餐廳、店家、辦公室可以不去，但是手機卻不可一刻沒電，網路成了民生必需品！

而健康則是生活最高指導原則！消毒抗菌清潔用品樣樣搶手，購屋族也開始注重居家健康，從對於建築的規劃，環境空氣的關係，噪音問題的降低，只要能夠提升免疫力與健康的環境，將愈益重視，因此2020年起，健康地產的產品，將邁入一個興盛的市場需求！包括獨立門戶的透天產品，單層排氣工法的大樓，有完整物管的社區，綠地公園宅，甚至有便捷網路的智能住宅，都是近期熱門的購屋關鍵字！尤其全球進入5G時代，手機網路訊號狀況，社區智能建置也成為辦公室或住家選擇的加分條件。

隨著經濟發展、人口變化與時代需求，「豪宅」的定義以及硬體設備、軟體服務也在演進變化。最早期，豪宅1.0有游泳池，全天候保全；豪宅2.0著重豪華大廳，祕書服務；而豪宅3.0有禮賓接待，餐廳服務，活動規劃，管家服務；豪宅4.0講究有健康溫泉，復健服務，營養諮詢，各式餐飲；豪宅5.0更進階強化專業護理，醫學照顧，健康管理。

英國首相邱吉爾說，「不要浪費每一次的危機！」危機成為考驗的動力和進步的機會，台灣也因為這次的防疫工作得當，因此經濟和生活步調快速回穩，下半年房市將會是「投資先行，剛性在後」！不動產非快速消費品，過去那種短跑短打的投機買賣不再有空間，看中的「長線、抗跌、穩健」的優勢，那怕是發展尚未到位的重劃區，只要具備「建設多，人氣旺，商機穩」的綜合性條件，都有機會在交通等建設利多到位，加上產業園區的就業支撐，以及整體規劃完整，發展急起直追，人口移入數和房價潛力更甚精華區。

彭培業 ◎現職

台灣房屋集團首席總經理 ◎著作

《起飛！台灣房地產趨勢報告》

《買屋賣屋LOHAS—買屋賺錢的50個成功觀念》

《買對房子買進千萬人生》

《不動產證券化首論電子有聲書》

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