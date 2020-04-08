穆椿松：萬物皆漲 為什麼回不去了？

近來，各家營造公司在發包工程時，普遍會遇到一種現象，模板工資從兩年前約6,800元/坪，漲到9,000元/坪以上；除此之外，混凝土料、模板工、水電工、鋼筋工及粉刷工的工資都在蠢蠢欲動，看來2020年台灣建築業的工資，上漲10％~15％是勢在必行。

而工資占整體造價是40％，若連工帶料占整體造價是55％，因此，工資如果上漲10％~15％，會使造價上漲5％~8％，也是當今不可避免的事實。 那為何工資會上漲10％~15％呢？

穆老師認為有三個重要的原因，第一，台商回流，工業用地新建的廠房數量增加，需要充足的勞動力；第二，政府的工程建設仍持續，工人需求量無減少；第三，建商推案量的攀高，因為首購低總價的市場，在這5年來持續的攀升，推案量更擴大至30％，2019年全台灣推案總值高達1.5兆元，比5年前1.1兆元多出35％。

就台中市來說，5年前推案量1,800億元，2019年推案量已高達2,800億元，因此，從上述三點原因，工程的發包興建中，工資上漲的現象會落實在實際的市場上，大家不可輕忽。

另外，建商除了地價上漲、增值稅上漲及房屋稅的上漲應注意之外，也必須注意造價的上漲，否則經營的成果，可能會被上述的波動給侵蝕；對消費者而言，如果有住宅需求的朋友，趁目前疫情時段房價未漲前，理應在自己可負擔的範圍內，努力尋找適當的產品，來擁有基本的房屋需求，以免疫情過後，成本會反映到售價上，買房更加不利。

另外，收入偏低的朋友，若趕不上這波購屋機會，也建議政府應廣建社會住宅來出租，也同時建議政府，可否考慮如歐美先進國家，多蓋affordable living（可負擔住宅），就像台灣的合宜住宅，讓年青人可以用便宜的價格購入自己想要的房子。

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