葉凌棋：防疫拚買氣！房仲科技化助攻

新型冠狀病毒肺炎疫情自中國爆發以後，侵襲世界各地，目前全球確診人數已超過18萬人，面對急遽升溫的疫情，各國政府也必須採取因應措施，包括邊境檢疫、交通管制、居家隔離與衛教宣導等，要積極防堵疫情持續蔓延，但目前似乎仍未看到緩解的跡象，將衝擊全球經濟表現，聯準會（Fed）3日宣布緊急降息2碼，15日再度大幅降息4碼，顯示對經濟前景並不樂觀。

因此，消費者開始減少外出，在家用餐，盡量少出入人潮聚集的公共場所，同時也降低消費支出，加上各國加強邊境、飛航管制，讓全球航空業、旅遊業與住宿餐飲業、零售業首當其衝，而對於需要頻繁接觸人的房仲業而言，買屋諮詢、帶看物件等，民眾多少都會產生疑慮，影響不可謂之不大。

在網路科技發展快速的狀況下，國內房仲業者或資訊業者紛紛建置不動產網路銷售平台，透過網路傳遞訊息、線上看房、找房的工具也愈來愈便利，先經由線上初步看屋媒合和線下的交易買賣流程，利用虛實整合，讓房屋銷售更加有效率，也是房仲業能持續成長的關鍵。因此，現階段如何讓消費者安心、放心的諮詢、看屋，就成為在這場防疫戰爭中，誰能勝出的關鍵，同時也將加速房仲科技化的進程。

以創新聞名的永慶，是業界科技看屋服務的領航者，有完備的線上看屋服務，早在2003年台灣SARS爆發時，永慶房屋就率先推出全球首創「影音宅速配」，讓客戶不出門也可看房子，將房仲科技服務推升至「影音看屋」的全新時代。

近年來，永慶更持續運用高端科技，帶領產業進入「智能看屋」的時代，客戶不需出門，就可透過手機或電腦，使用永慶「實境找房」功能，除生活圈、街景能一覽無遺外，也能以720度屋內環景照片賞屋，與以往僅能觀看照片相比，能看到更多細節；若需經紀人線上解說，更可事先預約「實境Live賞屋-達人線上互動解說」由經紀人在線上實際解說屋況，提供消費者更即時、便利的線上科技賞屋服務，讓客戶不出門也可在家看屋。

新冠肺炎疫情全球肆虐，有逐漸由中國大陸蔓延至世界各國的趨勢，對於全球經濟與相關產業鏈的衝擊不容小覷，不過，台灣防疫工作表現普遍獲得國人肯定，確診人數遠低於鄰近的日本、韓國，民眾購屋信心雖略受影響，但根據永慶觀察，首購、換屋等剛性需求仍舊穩定，加上線上科技賞屋也取代部分看屋流程，降低民眾的看屋疑慮，房市將回歸供需基本面，疫情干擾房市的狀況可望隨著疫情減緩而淡化。

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

葉凌棋 ◎現職

永慶房產集團業務總經理 ◎經歷

永慶房產事業群總經理

法人投資服務團隊總經理

永慶建設及代銷總經理 ◎學歷

政治大學地政系

延伸閱讀：