租屋補助2.0怎申請？所需文件一次看

一名網友在Dcard發文，說前陣子有申請租屋補助，最近已經收到撥款，沒想到房東收到信件通知後，氣得要她在月底前搬走，還怪她申請補助前沒有事先告知，「說這樣會造成他一年要多繳幾十萬塊的稅金，要求我一定要搬家」。

貼文下方有其他人認為，申請前應該和房東討論，才不會造成雙方誤會，或是租屋前就應該先和房東談妥，並非入住後才表明；但也有不少人表示這名房東逃漏稅本來就有錯，「逃漏稅還那麼嗆，直接檢舉他」、「如果平常有繳稅，房客申請這個根本沒差」。

事實上，內政部過去就曾說明，若房東禁止房客申請租金補貼，房客可拒絕及主張無效。若房東要求漲租或負擔所增加稅賦，房客可向縣市政府提出申訴要求改正，如不改正者，可處3萬至30萬元罰鍰；仍拒不改正者，得按次處罰，可加重處50萬元罰鍰。

消保處也曾作出解釋，租金補貼是政府為實現居住正義，減輕弱勢租屋族群經濟負擔所提出的政策，性質上是屬於房客的權利，只要符合資格的房客，都可以自行決定並直接提出申請，無須事先取得房東之同意。

若遇到房東拒絕、刻意刁難或以「調漲租金」或「提前終止租約」等不當手段，限制或阻止申請租金補貼情形，可檢具事證向各直轄市、縣（市）政府地政局（處）或消保官提出申訴或檢舉。

租金補貼2.0申請資格？

申請本專案計畫租金補貼者，應符合下列各款條件：

（一）中華民國國民在國內設有戶籍，且符合下列規定之一：

已成年

未成年已結婚

未成年，已於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家

（二）家庭成員均無自有房屋

（三）家庭成員之平均每人每月所得應低於租賃房屋所在地中央及直轄市社政主管機關當年度公布之最低生活費三倍，計算方式舉例如下：

舉例A：南投縣每人每月平均所得應低於4萬2,690元。假設申請人租賃房屋所在地位於南投縣、家庭成員2人、家庭年所得合計為96萬元。

每人每月平均所得：96萬元÷12月÷2人= 4萬元，符合申請標準。

舉例B：新北市每人每月平均所得應低於4萬7,400元。假設申請人租賃房屋所在地位於新北市、家庭成員1人、家庭年所得合計為96萬元。

每人每月平均所得：96萬元÷12月÷1人= 8萬元，不符合申請標準。

舉例C：桃園市每人每月平均所得應低於4萬5,843元。假設申請人租賃房屋所在地位於桃園市、家庭成員4人、年所得合計為144萬元。

每人每月平均所得：144萬元÷12月÷4人= 3萬元，符合申請標準。

▲申請租金補貼之家庭成員平均每人每月所得基準。（圖／內政部網站）

（四）申請時家庭成員均未接受政府其他住宅相關協助。但有下列情形之一者，不在此限：

1.家庭成員正接受政府其他租金補貼，該家庭成員切結取得租金補貼資格之日起，自願放棄原租金補貼。

2.申請人承租住宅法第19條第1項第5款或第6款社會住宅，經切結接受租金補貼之日起，自願放棄接受社會住宅租金補助。

3.家庭成員同時為政府其他住宅相關協助方案申請人外之其他家庭成員。

受理申請期間是什麼時候？

內政部政務次長花敬群指出，租金補貼2.0專案採取隨到隨辦，不再訂定申請期限制，民眾只要覺得符合資格，隨時可以備齊資料找政府申請；至於何時上路，花敬群表示在租金補貼2.0專案計畫寫完之後，還要報行政院核定，預估開辦時間在今年6、7月左右。

今年度計畫辦理多少戶？符合條件的申請人都可以獲得補貼嗎？

50萬戶，如申請截止時超過50萬戶，則符合資格者皆予以補貼。

如何申請？向哪裡申請？

以線上系統申請為主，申請人可備妥檢附文件至「三百億元中央擴大租金補貼專區」網站提出申請。如有不便線上申請者，透過社會福利、民政體系及相關民間團體協助線上申請。少數無法以上開管道線上申請者，則下載紙本申請書郵寄至內政部營建署辦理。

申請時應檢附哪些文件？

1.租賃契約影本。契約內應記載出租人姓名、出租人身分證明文件編號或統一編號、承租人姓名、承租人國民身分證統一編號、租賃房屋地址、租賃金額及租賃期限等資料。

2.載有申請人戶名及帳號之金融機構帳戶證明文件。但申請人金融機構帳戶因債務關係遭法院強制執行或因其他因素致無法使用者，得由申請人填具切結書，以申請人指定之金融機構帳戶作為核撥租金補貼費用之帳戶。

3.申請人或其配偶孕有胎兒，應檢附審查基準日前一個月內之醫療院所或衛生單位出具之證明文件影本。

4.具經濟或社會弱勢身分者，應檢附弱勢身分證明文件影本，但主辦機關得依據相關機關提供之資料協助認定者，免附。

補貼金額、加碼倍數如何計算？

本專案計畫租金補貼以實際租金金額核計，每戶每月最高補貼金額如下表，經主辦機關核定之每月補貼金額上限分級及加碼倍數於補貼期間內不得變更。

▲租金補貼額度以實際租金金額核計，每戶每月最高補貼金額。（圖／內政部網站）

申請租金補貼 4類人特別加碼

租金補貼專案不只加碼補助戶數與金額加碼，也會依照申請人的婚姻狀況、經濟或社會弱勢，同步調升租金補貼金額。

▲每月租金補貼金額加碼表。（圖／內政部網站）

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