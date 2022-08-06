主要大學周邊租金 文大增幅居冠

111學年度大學入學分發結果預計於本月中公布，遠赴他鄉就讀的大學新鮮人也將搜尋合適的租屋處，就教育部統計全台學生數最多的前六所大學，台大、高科大、輔大、文大、淡大、成大，周邊套房開價從每坪753元至1,819元不等，受到房價走揚、稅收成本增加等影響，普遍較去年上漲，其中以文大、高科大、淡大增幅位居前三名，漲幅全逾一成。



受到少子化影響，今年是新課綱首屆大學分科測驗，考生近3萬，但共有62校1,900個系組參與入學分發，招生名額逾3.9萬遠多於考生數，幾乎人人有獎。

根據人力銀行調查，就過往經驗，逾6成學子「選系不選校」，但也3成多的學子傾慕名校，先選校再選系。

市場升溫 房租較去年同期上揚

依據教育部統計，110學年度在學學生人數最多的前六所大學分別是台灣大學（3.3萬人）、高雄科技大學（2.9萬人）、輔仁大學（2.6萬人）、淡江大學（2.5萬人）、中國文化大學（2.5萬人）和成功大學（2.2萬人），這些學校的學生校外租屋需求最大。

據屋比房屋統計，隨著9月開學季將屆，這6間學校周邊租屋市場也開始升溫，近一年租金開價較去年同期全面上揚，其中，文化大學、淡江大學與高雄科技大學年租金開價上漲幅度都超過一成。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨則認為，高雄科技大學與文化大學的房租上揚不大相同，前者為房租伴著房價起漲，建工校區位於機能較佳的三民區，帶動最為明顯，第一校區則是位於燕巢，供給較少，而文化大學由於陽明山開發限制，原本就供給不多，房租原本就在水準之上，且易漲難跌。

屋比房屋總經理葉國華指出，近年少子化影響，許多大學退場，導致周邊租屋市場陷入衰退，不過，學生人數眾多的熱門大學，租屋客源仍相對穩定，而且，隨房價穩健攀高，這些大學周邊的租金也有持續走揚的態勢。

注意環境安全 貨比三家不吃虧

葉國華指出，雖然少子化衝擊大學周邊租屋市場，不過，少子化影響是漸進與緩慢的，只有註冊率偏低的偏遠大學才比較容易受到直接衝擊，對於註冊率高、學生人數多的學校來說，衝擊則還不明顯。目前學生人數眾多的大學周邊租屋市場，受到近兩年房價上漲、租賃專法實施等因素影響，租金其實還是有不少漲幅，甚至以往租金最便宜的中南部，目前租金開價也逐漸不便宜。以高雄科大楠梓校區來說，在台積電設廠的利多下，新案去年底甫站上3字頭，如今新案開價已出現4字頭，房價上漲速度相當迅猛，自然也帶動周邊租屋市場的租金開價大幅走揚。

葉國華指出，目前高漲的租金，對於學生壓力相當大，以開價最高的台灣大學來說，周邊租屋市場每坪月租金高達1819元，租間套房就要約1.5萬，雅房也要約7,000元，不僅學生難以負擔，對於剛出社會薪資不到30K的新鮮人來說，更是龐大的負擔。

葉國華表示，學生寒窗苦讀進入校園，但近年租金高漲的壓力可能會壓的這些學生及家庭喘不過氣來。雖目前教育部針對弱勢學生有提供校外租屋補貼，但以目前僅每人每月補貼1,200元至1,800元的標準，無論是補助的對象、數量或是金額，其實都還可以探討是否有擴大補助的空間。建議政府可考慮跟隨市場行情的變化並及時調整補助額度，藉此舒緩學生的租屋壓力。

找租屋處應注意事項，信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，學生較沒經驗，除了先上網搜詢，不論是價格、周邊生活便利性，都可比較，貨比三家不吃虧，另要注意安全性，如走道動線是否夠寬敞等。

（中時 王莫昀）

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