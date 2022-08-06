全台都會住宅租金上揚 南部漲最兇

通膨壓力下，物價、房價高漲，加上房地合一稅2.0實施交易閉鎖期延長，高價物件轉進租屋市場，平價租金物件供給在比價效應、需求強勁之下跟漲；據實價登錄統計，10年來全台都會區住宅租金單價至少上漲16％，南台灣漲幅均在三成以上，全台公寓漲幅更遠勝大樓漲幅數倍。

以實價登錄統計六都住宅類（排除透天、一樓、特殊交易，且不計入高、低價10％，以排除極端值）近10年來的租金單價變化發現，在去年起租金單價開始明顯走升，2021年及今年的租金年增率各約在3％左右。

經過這一波租金上漲，台北市租金單價逼近每坪1,400元，新北市站上每坪721元，雙北以外的桃園、台中租金變動相對較小，各約在每坪485元、613元，不過南台灣二都的近年租金漲幅驚人，分別從10年前不到每坪450元，如今都達每坪580元。

以10年租金漲幅來看，南台灣的高雄、台南分別達33％、32％，新北也有28％，漲幅遠超過其他三都。值得注意的是，六都公寓租金單價漲幅均遠勝大樓產品漲幅數倍，北市、新北、高雄的公寓租金10年漲幅均達4成以上，台南更達近9成。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨指出，2016年、2021年房地合一稅1.0、2.0版本先後上路，改變了屋主持有策略，由於房屋交易閉鎖期間改為出租收益，使得相對高價的租屋供給增加，購屋成本及稅負等潛在持有成本提高的轉嫁效應，加上近年房價高漲，部分資金有限的購屋族只好延長租屋時程，使租屋需求強勁，帶動近年住宅租金漲幅加大。

徐佳馨表示，吸納台北市上班族的新北，與過去房價基期低、近年發展迅速的南台灣，更反應租金成本大幅增加，整體公寓產品在具有相對低價的比價效應下，租金漲幅更為可觀。

統計顯示，在台北市大樓今年月租金平均達4.4萬元、公寓約2.1萬元，新北市大樓約2.1萬元、公寓約1.7萬元，雙北以外都會區大樓月租金約在1.5～1.9萬元，公寓租金約在1～1.3萬。

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