租房1周受不了退租 苦主：住5天快暴斃

大多年輕人離鄉背井在外租屋打拼，除了考量到價錢環境也是一大重點。日前有位苦主崩潰抱怨，自己租了一間房，住了5天就受不了，連押金都不要了，只想趕快搬離這地方。原來是因為房東將1台熱水器分給6間套房使用，「我房間的熱水忽冷忽熱，加上舊大樓超大風切聲」，讓她直喊「住了5天已經快暴斃了」。

原PO在PTT上以「租到很爛的房子QQ」為題說明，自己房租8千，但住不到1個禮拜她便決定退租。因為房東將1台熱水器分給6間套房使用，導致她的洗澡水都忽冷忽熱，更崩潰的是，因為她租的是舊大樓，且樓層在9樓所以時常被「超大聲風切聲」困擾著。

以上2缺點讓她住不到一個禮拜就受不了，「住了5天已經快暴斃了」。她也決定將房子退租解約，不過這樣也讓荷包失血，「第一個月8千的租金+2個月1萬6的押金」，通通都被房東拿走，但她也相當坦然「就當送他吧！」

原PO也不忘用自身之痛提醒，「要買或租高樓層的人一定要注意風聲」，而貼文發出後網友也表示「一個熱水器給六間套房用會不會太扯啊」、「這熱水器真的扯，冬天更冷時怎麼過的，直接公布呀，阿北要這樣玩，社會也能教他生存之道」、「太傻了吧…住不到一星期根本不用扣那麼多，爭取一下押金吧」、「爛房子趕快換，不要犧牲身體健康」。

文章來源：[難過] 租到很爛的房子QQ

（中時新聞網 羅心妤）

延伸閱讀

怎麼看出誰是惡房東？避開租屋地雷！

租房也要有生活品質！13坪摩登出租小宅設計法