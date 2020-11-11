高雄3坪「雅房」月租2500 網轟：世界奇觀

不少人因為求學或是就職，離鄉背井，隻身在外租屋，但是要如何在廣大的租屋市場找到符合自己預算範圍的房子，就得要多看多比較。不過日前就有網友發現，租屋網站上有一雅房招租，仔細一看竟然是由廚房改造而成的3坪空間，讓不少人全看傻了！

原PO在PTT「八卦板」PO文透露，在租屋網站上看到一個奇葩物件，一處位於高雄某區的雅房出租，清楚標記著可開伙、可養寵物，附床、冰箱、熱水器、洗衣機等設備，且月租僅2500元，出租人最後還備註「契約打三個月，第一個月半價」，條件看似優渥，讓不少網友看了十分心動。

沒想到仔細一看竟然是一間3坪大小的廚房空間，一旁緊鄰著流理台和櫥櫃，地上簡單擺了一張床墊，就連隔間也只是一扇通往公共空間的木門，讓原PO錯愕直呼「這怎麼看都像是廚房吧？這種像廚房一樣的地方拿來出租是可以的嗎？」

高雄3坪「廚房雅房」月租2500 網轟：世界奇觀（圖／翻攝自租屋網站）

畫面曝光後網友全看傻了，紛紛留言回應「世界奇觀」、「房東賺到一個沒極限」、「同個頁面還有用簾子隔起來的房間，真的鬧」、「這種怎麼敢租人啊」、「這什麼鬼，雅廚房是嗎？」。

不過也有人猜測「可能學生找人分租吧，之前我同學就有把廚房拿去租另外一個同學，床旁邊還有水龍頭」、「比較像是租床位，剛好廚房有空間就拿來租人」、「我猜是學生想賺外快」。

文章來源：PTT/hunterneon

（中時新聞網 李珮妘）

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