隔93房違法出租 強拆違建收75萬

《新北市強制拆除違章建築收費自治條例》8月上路，新北市工務局16日執行新法上路後頭2件拆除案，包含淡水英專路違規隔間93房69衛的高密度套房，與民眾群聚吸毒的鶯歌中正二路撞球間，總計拆除費120萬，全入市庫落實使用者付費。

新北市工務局指出，自治條例今年7月16日經議會三讀通過，上月19日公告施行，優先拆除有違害公共安全、環境衛生、占用公有地等5類20項違章建築物，且強制收費。拆除費用依照構造類別、拆除面積等方式計算收費，若因構造、拆除工法或其他特殊情形依實際費用收取。

這次拆除的淡水區英專路違章建築被民眾檢舉整幢違法作為套房出租，經拆除大隊勘查確認，內部磚造隔間高達93房69衛，違建套、雅房面積共約1200平方公尺，情況離譜。

拆除隊指出，違規套房昨日開拆，因隔間數較一般案件高出許多，預估拆除天數約需20至30天，預估拆除費用約75萬元。

另一案鶯歌區中正二路面積560平方公尺撞球間也在昨日開拆，該違建近日遭警方查獲該球場有群聚施用三級毒品，提報市府公安小組決議拆除，因拆除中需避免損害鄰房造成工時增加，粗估拆除費用約44萬元。

新北拆除大隊指出，自強制拆除違章建築物收費自治條例通過後，對違建行為人強制收費，若逾期未繳納，將依法移送行政強制執行，也讓民眾勿心存僥倖。

（中國時報 葉德正）

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