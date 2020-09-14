風光已成往事 北北桃億元店面量縮近6成

今年上半年市場熱錢多，房貸利率又一路探低，各類不動產交易看俏，但唯獨億元店面交易冷清，房仲業者依據內政部實價登錄資料，發現今上半年台北市、新北市、桃園市三都總價在1億元以上的店面交易共11筆，相較去年同期26筆大減57.7%。

觀察近五年北北桃三都上半年的億元店面交易，台北市在2016~2018年交易量都有雙位數，2018上半年高達15筆，從2019年量縮至個位數，今年僅6筆交易，年減33.3%，新北市的交易量則是在去年達到近五年高點，共有5筆交易，今年3筆，年減40.0%，桃園市去年上半年億元店面交易火熱，總計12筆為桃園市近五年最高，成交量甚至超越雙北，但今上半年僅交易2筆，年減83.3%。住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，實體通路雖然不會消失，但也出現結構性改變，除了商圈受人潮減少影響外，某些店面租金水準逐年下修亦是重要因素，因此即使大量游資與低利環境下，大型店面的風險仍不容小覷，也讓交易每況愈下。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，億元級店面多數面積大租金高，能負擔的店家有限、招租不易反而不受歡迎，儘管上半年市場游資充沛、利率探低，億元店面卻不受青睞，成為票房毒藥。

郎美囡指出，過去桃園市有交通建設、社會福利等議題，且人口正成長帶動商機，2018年底九合一選舉後，高總價投資板塊挪移到桃園市，其中億元店面交易以藝文特區、青埔高鐵特區為主，但今年市場交易因國際政經動盪、新冠肺炎干擾，海外資金及產業鏈回台布局，高總價不動產投資以廠房、工業用地及商辦為多，北三都高總價店面交易量也大幅萎縮。

（時報資訊 郭鴻慧）

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