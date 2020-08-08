分租雅房冷氣「2人共用」 網跪：神級設計

現在不只物價上漲，房價也讓人望洋興嘆，場景轉到香港，那裡的房價才叫真的可怕，也因此，許多人只能選擇租房。不過近日香港卻出現一奇葩景像。在黃金地段的分租雅房，生活機能便利，但冷氣卻要和「2人共用」！網直呼：神級設計。

網友在「香港高登討論區」上貼出一則雅房出租的資訊，強調「不收中介費！」且地點就在香港沙田大圍名城，位在市中心地段，半小時往返深圳、旺角，鄰近各大銀行、藥局、超市、餐廳等。採社區管理制公設還有游泳池、閱覽室、健身房等，還能打籃球、保齡球和羽毛球，生活機能相當便利。

該文指出，雅房是全新裝潢，共享家居設備，備有1廚2衛，傢俱都非常齊全，不限男女，只要「一卡皮箱」即可入住，重點價格只需每月租金港幣5000元至8300元（約台幣1.8萬8至3.1萬），含水、電、網路費等。不過，網友卻指出最奇葩的景象，就是2人須「共用一台冷氣」。

照片中，兩間雅房只隔著一道牆，採光佳。但牆上卻開了個洞，露出「半截冷氣」，原來是一台冷氣連通兩房，出風口一人一半。這奇葩的景像也讓香港網友全看傻了，笑稱是「一機兩用」、「冷氣一開二」。網友見這「神級設計」表示，「如果隔壁住的是靚女（正妹）的話，我不介意」。

兩間雅房只隔著一道牆，但牆上卻開了個洞，露出「半截冷氣」，原來是出風口一人一半，網全看傻。圖／摘自高登討論區

（中時新聞網 許立穎）

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