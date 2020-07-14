陸租房市場陷疫情冰封 一線城市房租也走滑

由於新冠肺炎疫情的影響，大陸今年的租房市場可以說是降至「冰點」。據58同城、安居客6月重點城市租房趨勢報告顯示，大陸一線城市租房市場熱度降溫明顯，其中上海和深圳的租賃市場6月整體租房熱度較上月下跌9.1％和12.4％。甚至受二次疫情影響，北京租房熱度也下跌顯著，包含通州、豐台、大興、房山的租房熱度也都較5月降幅均超過20％。

大陸房屋仲介人員介紹，疫情期間租賃市場的交易量持續下滑，不少房屋仲介掛牌房源激增，租金議價空間加大。而深圳美聯物業福田南區副總經理翟紀東表示， 60到70平方公尺的兩房，最高峰時能租到8500至9000元（人民幣，下同），但今年這種戶型甚至僅剩6500元、下調超過20％。

據大陸央視財經引述貝殼研究院發佈《2020租賃市場半年報》顯示，上半年整體租賃成交價格較上年同期明顯下滑，重點18城的6月平均租金比5月下降3.2％，較上年同月下降10.9％。

但一般來說，每年春節過後和高校畢業季，都是租賃市場的傳統旺季，成交量和成交價格都會上漲。由於今年大陸大學畢業生人數創下874萬人的歷史新高，專家表示，隨著疫情逐步得到控制，畢業生及其他流動人群租賃需求逐步釋放，預計7、8月住房租賃市場有望趨穩回升。

（旺報 吳泓勳）

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