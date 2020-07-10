租賃新制7/15上路 租屋前得留意這五大重點

行政院消保處日前公布升級版的「住宅定型化租約規範」，預計於7月15日正式上路，內容包括，租賃期間房東不得任意調漲房租、電費上限不得超過台電收費標準，以及租賃雙方提前終止租約需在一定期限前通知等事項；外界預期，新規範上路後，租屋族權益將可獲得更多保障。

租屋新制四要點 電費不可漫天喊價、終止租約需提前通知

行政院消費者保護會日前審議通過「房屋租賃契約書範本暨其定型化契約應記載及不得記載事項」修正草案，新制上路後對於租屋族影響甚鉅，修法內容可分為四大要點。

第一，明訂房東不可在租期內任意調漲房租；第二，電費區分「夏月」及「非夏月」分別計價，但均不得超過台電所定之電費標準；第三，為避免日租型租賃衍生管理弊端，所訂租賃期間至少30日；第四，房東與房客若提前終止租約，依不同情況，需在3個月前或30天，以書面通知，但若「危害公共安全」、「損害建築結構安全」或「危及承租人安全健康」之情形，「得不先期通知」。

消保處舉例，房客在住處放置爆裂物屬「危害公共安全」，房客自行進行室內裝潢屬「損害建築結構安全」，若有上述狀況，房東可立即終止租賃契約。

針對提前終止租約的規定，消保處補充說明，若無法定終止租約的事由，卻需提前終止，此為「意定終止」，租賃雙方可約定是否能提前終止租約，但至少要在終止租約前一個月通知對方，若未通知，應賠償他方最高一個月租金的違約金。

另外，在租屋押金方面，若房客欠繳租金，或是有住宅毀損等損害賠償、處理遺留物等費用，皆可納入押金擔保範圍，若房東在碰上欠繳房租或惡意毀損時的惡霸房客，可依此保障部分權益。

租屋前掌握五大重點 增加保障、減少糾紛

租客在租賃雙方中的角色，常顯得較為弱勢，但未來租賃新規上路後，可望逐步使雙方角色趨於平衡，屋比房屋總監陳傑鳴表示，租屋族若能在簽約時，注意合約條文是否充足完善，除了在法律上多一層保障，也能讓發生糾紛的機會減少。

陳傑鳴指出，民眾租屋前可以注意五大重點，第一，看房時確認房東身分，因為實務上有不少租屋糾紛，為二房東與房客間產生，為了避免法律關係變複雜，應盡量避免向二房東租屋。

建議租客在租屋前，可向房東要求出示房屋所有權狀或房屋稅單，並與身分證做比對，證明物件是屋主本人或關係人出租，若是二房東，也應請其提出屋主同意轉租的證明。

第二，合約內容常有些條款為不平等合約，因此在簽約前，一定要詳閱，免得日後引起無謂紛爭。同時，在簽約時，需確保兩份合約相同，若要更改時，也需兩份合約同時更改

第三，與房東間的口頭協議都不算數，一定要白紙黑字記載在租賃契約上才算數，過往也曾發生房客與房東間，因口頭承諾更換家電，卻未在契約上記載，導致後來產生糾紛的情況，因此，若民眾與房東之間有協議，都應記錄於合約上。

第四，對於房子所附家具及裝潢都需細細檢查，交屋前先拍照存證，同時也在合約中載明房屋修繕責任，明訂發生漏水、物品修繕的責任發生時，應歸屬於房客或是房東，藉此保障雙方權益，合約中也可附上屋況或各項設施的圖片佐證，未來入住或退租時，才不容易引起爭議。

第五，租屋也需「貨比三家」，民眾租屋前，最好先了解區域行情，若房租遠低於行情，就要小心，房子是否存在著「看不到的缺陷」，等到入住後發現不對勁，要請房東修繕時，恐不斷被推拖。

陳傑鳴也提醒，民眾在簽約前，可參考內政部所提供的公版租賃合約，或尋求法律人士意見，以保障自身權益。

文章來源：今周刊

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