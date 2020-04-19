如何租到高CP值好宅？從這四點找起！

長久以來高房價的問題一直為人所詬病，政府雖然提出一連串房屋及賦稅政策，但至目前為止，房價依然維持高檔，而薪資多年來不但沒有上漲，依據行政院主計總處所公布最新資料，民國108年一至五月受僱員工平均實質薪資居然倒退至十六年前之水準，加上疫情影響，不少企業開始放無薪假。居住問題已經從買不起房，變成租不起房，在高房價的現狀下，如何租到高CP值的好宅呢？

從四大重點租到便宜好宅

一、租屋管道

現在網路發達，租屋網站成為刊登及流覽租屋訊息第一首選，而且根據「紅色612」多年來經驗觀察，用手機瀏覽租屋訊息已逐漸超越使用電腦瀏覽租屋訊息。房東使用租屋網站可以吸引較多的看屋者來增加競爭，但是就房客的角度而言，也因為大家都使用手機看房子，所以此類物件看屋者眾，競爭之下租金就不容易殺價。

相較之下，公所布告欄張貼之租屋廣告，通常只有文字，少數附上簡單照片，循此管道找屋者，比透過網路的人少，較無競爭，房客可以找到較便宜或容易殺價的房子。

二、地段

捷運站周邊之房屋地段好，生活便利，但房價高租金相對也高。可以使用其他交通工具轉乘，例如機車、公車，或者現在最流行的Ubike，捷運旁騎機車五分鐘之房屋租金，相較捷運旁走路五分鐘之房屋租金便宜許多，未必要住在捷運站周邊。

三、房型

獨立門牌之套房租金較貴，可以選擇分租套房或雅房，但此類房屋通常環境較為複雜，要選擇戶數相對單純之物件，並注意逃生動線及水電等各項使用費用攤算是否清楚。

四、室內美化

大部分房客都喜歡『一卡皮箱』就能入住，所以很多房東都迎合房客需求，將房屋包裝得美輪美奐，當然，這會反映在租金上，而且，房東只花一次錢，卻可以提高每個月的租金，換算下來，絕對超過美化房屋的費用。

聰明的房客只要房屋結構沒有問題，不要有漏水、壁癌等瑕疵，至於室內應該找『素顏』的房屋，租金較便宜，只要花點巧思跟少許費用，其實也可以布置出美美的溫馨小窩。

文章來源：紅色612

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