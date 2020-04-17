想當包租公 投報4％以上才划算

利息直直落，退休族、定存族收入大縮水，不少人想調整資產配置，當起包租公包租婆，信義房屋企研室經理曾敬德建議，準包租公包租婆應先找租屋需求較高地區，像是工業區、科學園區周邊，並訪查周邊租金水平，計算出投報率至少在4％以上，較為划算。

利息直直落下，購屋門檻也跟著下降，民眾想搶進租屋市場，須考量部分租屋族轉租為買，因此，購買出租標的，須考慮有穩定租屋需求支撐市場。曾敬德指出，一般來說工業區、科學園區就業機會多，也衍生較多租屋需求，是可鎖定地區，另為中南部因為房價較低，所以投報率也相對較高。

在投報試算上，曾敬德表示，取得成本外，還應列入裝潢、稅務、空置、資金等成本，一般來說，以4％投報較穩當。

選購出租物件，了解區域租屋需求外，地段也很重要，住商不動產企研室經理徐佳馨指出，如附近有無捷運站、交通是否便捷，另生活機能、地段佳對長期持有房子的包租公包租婆來說，也較能確保房屋價值不致減損。

徐佳馨並強調，若購買飯店式管理住宅做出租用，可以先打聽一下負責的物業管理公司過去經營績效如何，如果是購買建商推出的包租案，則須留心其承諾包租的3、5年期限過後，是否仍會有人繼續協助出租事宜，若無，就須將包租期滿後，是否轉手出售納入考量範圍。

（中國時報 王莫昀）

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