夜市頭見夜市尾 六合40年海產店黯然收店

新冠肺炎疫情日益嚴峻，至2月起遊客數急凍，國內不少觀光型商圈及餐飲名店，人潮盛況已不復見。記者近日走訪北中南各大商圈，實地了解疫情下受災情況，六合夜市以國際觀光客為主，台灣於3月19日起正式啟動「鎖國防疫」，外國旅客進不來，國內遊客、在地民眾也鮮少前往消費捧場，商圈店家、攤販已斷糧倒吃老本，撐不住的黯然收場，商圈滅燈一盞接一盞，近期恐將產生骨牌效應倒成一片！

六合夜市具有70年歷史，是南台灣最具代表性的觀光景點，政府政策往往牽動夜市興衰。六合夜市理事長莊惠民說，兩岸關係好時一個晚上最多有3萬人次造訪，「韓流」時也帶來過3、4個月的高潮，「六合夜市歷經多次大起大落，SARS期間站在夜市頭能看見夜市尾，現在也差不多了。」

六合夜市國際觀光客比例高，在地人較少前往消費，觀光客進不來，攤商叫苦連天。莊惠民說，尤其六合很多賣活海鮮的食材不能久放，有業者一個月虧損快50萬。

記者前往時，阿輝海產店正在收拾準備「放長假」。家族開業40年二代經營的翁老闆說，有陸客時生意最好，一天營業額可以到8萬，但過年前剩賺3萬，現在5千不到。「過年虧到現在，賺不到錢每天出來搞也不是辦法。」翁老闆嘆。

停業期間，翁老闆有向房東商議租金折扣，但一個月仍得付出5萬店租，「要是撐不了這麼久也只好另找出路。」對於長年跟隨的員工，翁老闆話中有透露出不捨，「每個員工生活環境不同，也不能要大家空等，只能有緣在聚了。」

見翁老闆一臉愁容，旁人則趕緊安慰「不是關門，是暫時休息啦。」「十幾年沒辦法放假，趁這次好好整理一下設備，等疫情過去，重新再來過！」

記者觀察，六合夜市約8成店家攤販都還有開張。莊惠民說明，沒有營業的多是流動攤穩定性本來就不高，也有年紀較長的攤商因沒有二代接手，賺不到錢萌生休業的念頭。「我們也擔心關門會造成連鎖反應，希望大家能共體時艱，難關總會渡過。」莊惠民最大的擔憂是「滅燈潮」，「夜市商圈要再點亮起來，很不容易！」

莊惠民表示，六合夜市人潮少了5～6成，主要靠國外觀光客支撐，發放消費券、振興券的效益有限，對於人潮群聚還是有疑慮，希望疫情趕快消弭、國門暢通。

（中時電子報 CTWANT）

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