雙北租屋哪裡最划算？網激推2區

台北什麼都貴，房價更是一直居高不下，不管是租還是買都比其他縣市還要高出許多，不少小資族為了荷包著想，寧願通勤也要選擇比較便宜的地區。日前就網友在PTT上面發問，想知道雙北哪裡租屋的CP值最高？也因此釣出內行人跳出來點名「2區」超讚。

近日有網友在PTT八卦板以標題「有沒有台北租屋哪裡 CP 值最高的八卦？」發文，表示最近要到台北工作順便讀書，但是找房的時候發現都超貴，像台北市松山區的雅房動輒就要8、9千起跳，讓他傻眼直呼「在南部這個根本就4超高級套房的等級了吧」再加上沒有代步工具的他只能搭乘大眾運輸工具，選擇性又更少，只好急問鄉民知不知道哪裡租房的CP值最高？

文章曝光之後立刻引起熱烈的討論，不少人都給出自己的意見「找捷運末端呀 搭捷運都很快啦」、「大同區,近民權大橋頭這附近,比去住中永和交通方便」、「文山或新店吧找捷運站附近的」、「再來問學長姐有沒有人要合租，租公寓比套房便宜又舒服」、「板橋浮洲，有台鐵或是到亞東醫院搭」、「南港，真心不騙」、「中永和大推」但其中呼聲最高的就是萬華和三重2區「中正萬華地區唯一推薦中華路，超級方便」、「三蘆去哪都超方便，大推」、「 我覺得三重很方便啊」、「我之前租萬華覺得 CP 值超高，現在調桃園更貴」。

（話題 陳怡安）

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