節能光電宅正夯 專家提醒要注意6大關鍵

根據立法院5月29日三讀通過「再生能源發展條例修正案」，明定民間建築物之新建、增建或改建達一定規模者，應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備，以呼應國際永續發展趨勢，藉由在屋頂裝設太陽能發電系統，將節能減碳及永續發展的理念實際應用到家居住宅，並建議結合建築設計，避免二次施工影響建築美觀。

另外，屋頂架設太陽能板將日能轉換為電能，不僅能有效降低頂樓室內溫度、減少屋頂發生漏水機會，還能與台電簽訂合約售電回饋給住戶，不論是達到綠色減碳生活，或是獲取額外收益，對於部分購屋族來說，「光電宅」的設置反而是一種加分項目。

不過，雖然說節能光電宅的好處不少，發哥(戴雲發)指出，推動政策是好事，但上路前需制定明確的配套措施，降低意外發生機率。

新制實施以前，需思考以下三大問題，避免裝設太陽能光電板而影響原建築結構：

一、太陽能光電板壽命低於房屋使用年限，當設備老化、發電效率降低，該如何處理？

二、每棟建築的受風情況不同，該如何規範太陽能光電板固定於建築結構的方式？

三、鋼構風吹日曬後容易生鏽，該如何要求安裝太陽能光電板使用的建材？

所以太陽能光電材在裝設、檢修、維護與後續回收上有一些特別需注意的地方，才能將免費陽光完善利用，又不影響居住安全。

1.裝設時需使用防鏽、耐候材。台灣每年降雨量相當多且氣候較為潮濕，常見的金屬材料在海島型氣候很容易腐蝕裂化，因此太陽能設備的全面防鏽處理就相當重要，包括太陽能板、支撐架、螺絲、焊接處、底部若為鐵皮屋屋頂等，尤其是支撐太陽能板的支架部分，若生鏽或使用耐候不佳的材料，短時間就要更換維修，反而又是一筆拆除安裝的可觀費用。

2.裝設時需與建築結構做連結整合。若在舊有建築施工時需先進行屋頂現況結構評估，並加強基座連結設備之設計施工。若是新建建築，則需將太陽能設備和整體結構一起納入結構設計的規劃考量，以確保地震颱風來時其整體安全性，以避免受天災侵襲而損壞。

3.完工後需進行詳細的檢驗工作，務必確保每一片都妥善鎖好，避免後續發生任何問題。

4.定期進行清潔與檢修維護作業，避免任何可能遮蔽太陽能板的障礙物，保持良好的發電效率與長期運作。尤其太陽能板上方若長期累積灰塵、樹葉、水漬等髒汙，將可能造成「熱斑效應」，使得太陽能板受光不均、電流不匹配而產生電阻，累積久了產生發熱破壞電阻形成熱斑，長久下來可能造成局部高溫起火。改善方法除透過定期檢測系統狀態外，也必須定期派員清潔電池板表面，避免熱斑效益加劇。

5.太陽能設備需建構完善的回收機制，使材料能夠循環再利用，真正達到永續發展目標。

6.建議裝設快速斷電裝置，並將光電業者資訊透明化，以便發生火災時供消防人員快速執行救災處理。

由於太陽能板具有照光就可發電的特性，就算棄之不使用，持續受到光照還是有起火的可能性，倘若不幸起火而周邊又堆滿雜物，很容易擴大火勢，建議安裝太陽能板的建築應保持太陽能設備周圍空曠，避免造成居住安全危害。

另外，提醒民眾起火時千萬不要自行灑水滅火，以免因射水導致觸電，且避難逃生時也不要碰觸到太陽能光板配件、電源線、周邊金屬構件，待廠商到場進行斷電後，由消防人員穿戴全套絕緣防護裝備進行滅火為佳。

在未來光電宅普及的狀況下，為確保太陽能源能有效加速轉換利用，從安裝到後續維護與救災應變處理應有完善的規範機制，且同時宣導並提高民眾對太陽能板的認識及應對能力，才能兼顧地球永續與民眾的人身安全及財產保障。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1199期 戴雲發）

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