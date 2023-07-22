房價比10年前高400萬 首購族年齡也變晚

根據內政部最新統計，國人平均初婚年齡為31.7歲，男性為32.6歲、女性是30.7歲，再創歷年新高。與此同時，房價也不斷走揚，觀察聯徵中心的購屋貸款統計，10年來首購年紀也變晚了。2013年第一季申請房貸數量最多是30至35歲，今年則是35至45歲最多。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價一路上漲固然會導致民眾購屋要多些時間存錢，但，最重要的還是購屋動機與需求什麼時候發生。剛性需求最常見就是因為新婚，需要買屋自住，晚婚也會成為購屋需求較晚發生，再加上養兒育女等開銷，首購買屋的年紀越來越晚。

根據聯徵中心資料顯示，今年第一季購屋申請貸款最多的是40至45歲，共7314件，購置總價約1271萬元的房屋；其次是35至40歲，共有7245件，購買總價約1204萬元；30至35歲則有6479件，購買總價1147萬元的房屋。

而在2013年，第一季申請房貸數量最多的是30至35歲，共9149件，購買總價729萬元的房屋；其次是35至40歲購買總價796萬元房屋；40至45歲則是購買總價877萬元房屋。現在與10年前相比，總價多出約400萬元。

曾敬德指出，光是多出的400萬元，首購可能就要多準備80萬的自備款，一般家庭就要多存好幾年，還要搭配30年期的房貸減壓，建議有需要購屋的民眾，未來可以申請政府的新青安政策房貸，享受政府給予的福利。

30至45歲族群10年購屋比較

資料來源：聯徵中心、信義房屋不動產企研室彙整。

（彭蕙珍）

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