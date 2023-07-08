都更同意書小心簽 專家曝7種處理老房方式

根據內政部不動產資訊平台的住宅概況顯示，台北市30年以上老屋比例高達71.98%，成為六都中老屋最多的城市。都市老化日益嚴重，都更議題也成為許多人關注焦點，針對都更能否「1坪換1坪」?馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，商業區、低矮平房、土地關鍵角地、海沙屋（有30%容積獎勵）這種房子有可能，甚至「1坪換超過1坪」，多數都更房想要「1坪換1坪」可能性不高。

隨著老屋越來越多，網路上對於等待都更、還是脫手賣屋的討論十分熱絡，何世昌認為，老屋持有者可針對個人需求判斷，並沒有標準答案。

他提供七種不同思維：

●手頭不缺錢但需要一筆資金圓夢的人，如：想環遊世界、吃遍各地美食，靠小孩無法完成，適合賣掉老房去追夢。

●想要把手頭房子留給小孩的人，自然不考慮賣房。

●老後想住養老村換取優老生活品質，可考慮賣掉老房、將資金轉去支付養老村費用。

●如果老後有小孩照養你、或小孩同住，可考慮留住房子，在自己的房子終老。

●如果現有房子是老公寓，考量老後不方便爬樓梯，可考慮賣掉老房，換坪數小一點的電梯大樓。

●老後手頭缺現金，可考慮將房子出租、或交給包租代管業者，轉出每月金流，不要輕易賣掉，免得錢被小孩或詐騙集團拿走。

●以房養老，可去銀行做出租型信託，每月賺取出租收益，但留意此方式轉租變更程序較繁複。

「這張同意書可不可以簽？」何世昌說，常常收到朋友詢問他這個問題。

他在節目中提醒，若有房仲或里長上門要求簽署都更同意書，屋主一定要特別留意同意書細節，若內容模稜兩可，千萬不要輕易簽名。「人、事、時、地、物，一定要詳細記錄！」包含換回多少坪數、是否含車位、重建方式、都更開始日期、租金補貼細節等，同時小心建商的霸王條款。

至於如何評估都更轉換價值？何世昌強調，時下實價登錄制度十分透明，可透過上網查詢社區或附近房價或直接請估價師現場估價，他也透露轉換價值難以評估，主因屋主的比較心理。「明明房價一樣，有人換到2800萬，有人換到3200萬，都更爭議多半出自於此，越晚簽同意書，通常得到的好處越多。」何世昌說。

許多屋主期望都更能夠「一坪換一坪」，何世昌直言，每個人都希望如此，但僅有以下情況較有機會：

1.房子坐落在商業區，由於商業區擁有較高容積率，一坪換一坪機會較大；

2.房子屬於低矮平房，像是1~2層樓透天厝，由於可分戶數少，一坪換一坪的機率較大；

3.房子位在「非你不可」的關鍵位置（如：角地）；

4.房子是海砂屋，由於海砂屋會額外提供30%容積獎勵，有機會出現1坪換1坪以上的機會

（盧沛甫）

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