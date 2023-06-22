避免稅務支出 釐清不動產移轉3大方式

中華民國萬萬「稅」，這是大家耳熟能詳的一句話，而在不動產(房屋及土地)的稅制當中，到底藏著多少我們不知道的小眉角呢？今天這篇文章，將帶領大家好好的來檢視一下，在移轉不動產時，有哪些稅務是我們該留心注意的，並且透過規劃，還有機會省下大筆稅金的策略。

不動產的移轉，一般人最常碰到的，大概分為以下三項，分別是買賣、贈與、繼承，而對應到的稅賦，有土地增值稅、契稅、印花稅、贈與稅、遺產稅、房地合一稅等(註)，透過整理歸納，製作出一個稅賦表供大家參考，以下也分項敘述讓大家了解。

(1)買賣的時候，一定會產生的稅賦有契稅與印花稅，而契稅過去常被大家忽略，因為在購買公寓類型的案件時，原本造價就較低、屋齡也較久的關係，通常不是一筆大的費用，但在購買大樓新成屋與預售屋時，相對造價較高，因此常會產生一筆不小的費用，而通常銷售人員在賣房子時，價格只會專注在房屋總價上，額外這些稅費負擔，是不會提早跟客戶說的，而稅金無法用房屋貸款，所以大家一定要特別留意，購買新屋時，自備款要多準備一些，以免自備款不足造成違約。

(2)贈與的情況之下，通常大家只留意是否會產生贈與稅的問題，但其實贈與稅有機會透過每年的贈與免稅額度244萬去做規劃而不用繳納，不過土地增值稅卻無法避免，而且贈與時土地增值稅只能適用較高的一般稅率，對於一般民眾來說，會是一筆不小的負擔，也常會遇到民眾因為高額的土地增值稅金而卻步，但透過專業的規劃，卻有可能減少50%~70%的稅務負擔。

(3)最後談到繼承，依通常情形來說，這是目前最省稅的移轉方式(在不考量後續有房地合一稅的情形之下)，因為不動產在繼承時的價值認定，是以土地的公告現值與房屋的評定現值去計算而非市價，且不用課徵土地增值稅也不用契稅，還有相對高額的免稅額與扣除額，繼承的方式除了按照法律規定的應繼份繼承外，繼承人間還可以各自協議分配方式，即便將自己的繼承權利，讓給其他繼承人繼承，不論金額多寡，皆不受到贈與額度的限制，而無須課徵贈與稅。

先釐清目的：資產傳承還是節稅規劃

總結以上三種移轉方式，到底哪一種最適合民眾呢？其實不能一概而論，仍應視個案情形而認定，因為在不同的情形之下，會有不同相對應的策略，端看所有權人想要達到的目的，是資產傳承還是節稅規劃，皆會因為最終想要達到的結果而有相對應的手段，相對地也影響稅務支出甚鉅。

預作準備 避免家族爭產

因此希望建立起民眾的一個概念，就是預先了解自己的不動產狀況，到底該如何移轉、什麼時候適合移轉，就跟定期健康檢查與買保險一樣，皆是預作準備，避免將來事不從人願，甚至發生家族爭產的最壞情形。

圖／理財周刊提供

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1191期 吳仲豈）

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