買得起卻住不下 選小宅要注意3大重點

近年房價大幅飆漲，為因應年輕族群越來越負擔不起的高房價，有愈來愈多的建案以縮小坪數、降低自備款方式來吸引剛性需求，殊不知在當前公設比普遍超過三分之一情況下，小坪數住家室內實際使用空間潛藏那些「買得起卻住不下」的一些缺點？首先，即使是30坪空間，扣除三分之一公設比之後，規劃為「三房二廳二衛」，購屋之前有沒有詳細了解各空間實際可用面積多大，了解此一問題唯一的辦法便是仔細核對平面配置圖位置，並且詳細標示各空間尺寸！

一般常見基地面積很小的危老重建案，例如狹小至49m²(14.82坪)，尤其是位於六米巷，由於基地面積狹小，無法規劃平面車位，只好採用機械升降設備停車，甚至還有在地下室輔以轉盤設備者，此就購屋者而言，車輛進出不便必然會嚴重影響居家品質而降低購屋意願，此就實施者而言，就得面臨銷售不易之考驗！

以下謹就小基地建案之棟距、使用機能與停車空間，提供其潛在缺點，以供購屋參考。有關台北市與新北市基地面積100坪以下小建案相關資訊，詳請參閱統計表。

一、棟距知多少？─狹窄棟距：通風、採光、滲水?!

通常購屋時大都僅只注意屋齡與室內屋況，鮮少仔細觀察室外前後左右寬度與棟距問題，以相鄰兩棟之狹小基地建案為例，尤其是八米以下巷道之六、七樓華廈，棟距極為狹小(詳請參閱附圖)，其最大缺點為施工過程囿於鄰棟之間距空間而無法貼磁磚，每逢下雨室內牆壁就會出現滲水情況，久而久之就會導致油漆剝落粉塵滿地，並且室內濕氣瀰漫，對居家健康影響極大，由附圖可見兩棟間距之狹小情況，如再仔細觀察頂樓於兩棟之間安裝類似雨遮之截水不鏽鋼板，即可了解其間緣由，更甭談通風採光問題。

二、使用機能─「三位一體」，客廳、餐廳、廚房空間尺寸？

常見「三位一體」之規劃設計，亦即客廳、餐廳、廚房幾近合而為一，並且廚房沒有隔間，因此，購買這類產品時就要特別注意室內實際使用空間問題，例如30坪，扣除三分之一公設，可能只剩下20坪，室內實際使用空間必然極為侷促。

筆者友人曾經想為其子購置捷運站附近約40坪住家，交通非常方便，並且外觀建材也很不錯，惟扣除停車位與公設面積各10坪之後只剩下20坪，再仔細端詳一下海報上所強調的三房二廳二衛的缺點，包括機械停車位、三位一體設計，進門沒玄關，左邊廚房、右邊廁所，至於後側工作陽台亦僅一坪多，由此不難想像實際使用空間之侷促；而更重要的是浴廁沒有開窗，即使開窗，也可能會因為鄰棟間距太小而無法達到通風、採光的效果；另外，僅只一坪多的工作陽台，既要放置空調設備、洗衣機、熱水器，還要安裝供水與排水管線設備等；另外，陽台上方還安裝有兩支長條型用以晾曬衣物的不鏽鋼橫桿，由此不難想像此一空間之狹窄；另外，由廚房到工作陽台的後門除寬度之外，會不會又出現一開門就碰觸到晾曬衣物等問題？再者，居家雜物又該擺置何處？凡此種種，就小坪數有限空間而言，有時實在很難要求再規劃出合理的使用空間。

三、停車空間─機械停車不被青睞

一般常見較具規模建案，大都是坡道平面車位，並且是雙向車道，另一個重點就是地下室停車位車道也要合乎規定，惟常見基地狹小建案，例如位於六米巷的危老重建案，由於基地面積狹小，無法規劃坡道平面車位，只好採用機械升降設備停車方式，其間最大問題在於一旦碰到如最近媒體所報導機械故障，愛車嚴重受損情事，導致不少購屋者望機械停車而止步！

如附表資料紅色字體標示，小基地建案亦有不開挖地下室者，購屋時應詳細了解是否還有其他停車替代方案，而更重要的是，購屋時應特別注意停車位是否單獨計價問題。

有關停車空間及其應留設供汽車進出用車道之規定，詳請參閱建築技術規則建築設計施工編第60條：

停車空間及其應留設供汽車進出用之車道，規定如下：

一、每輛停車位為寬二點五公尺，長五點五公尺。但停車位角度在三十度以下者，停車位長度為六公尺。(以下略)

三、機械停車位每輛為寬二點五公尺，長五點五公尺，淨高一點八公尺以上。(以下略)

四、設置汽車昇降機，應留設寬三點五公尺以上、長五點七公尺以上之昇降機道。(以下略)

由以上之分析可知，小基地建案常潛藏看似小而美卻又嚴重影響居家品質之缺點，購屋之前除室內之外，務必再仔細觀察室外前後左右地形地物，以資確保購屋權益！

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1188期 莊孟翰）

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