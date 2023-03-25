高房價下如何買房？專家建議3大方向

今年首季房市因受季節性影響與打房陰影下，全台交易量急速萎縮，預售交易銷售率平均不到兩成，而在此買盤持續觀望環境下，全台329檔期推案量卻大幅激增，北台灣329檔期在台北市商辦、久耐延推住宅案陸續將進場，預估推案量將可能突破四千億大關，幾乎可能年增八成以上，再創歷史新高，尤其是台北商辦、都更與新北廠辦，年增率超過一倍以上。

今年一至二月成屋交易量年減28.32%，預售交易更是冷清，而且今年建商無視市場交易量萎縮，大舉推案，勢必進行一場多殺多的肉搏戰，房價是否鬆動，建案競爭鹿死誰手，將會立見真章。

筆者分析為何329檔期推案會再創新高，其原因有四：

(1)累積延推案件太多：

2022年開始累積太多延推建案，建照核發量高達十八萬戶，與開工量乖離太大，這些累積建案，大多為大建商所持有，今年箭在弦上、不得不推，因此大建商開始採取邊推邊蓋邊賣的策略，對市場恐會造成供給過剩的衝擊。

(2)不確定因素消失，多空拔河：

所有打房利空出盡，房市歷史循環中，目前的第六循環漲幅其實最小，但政府為了選舉，打房的次數創歷史新高，而效率卻持續遞減，央行四限貸、提高存款準備率、財政部房地合一2.0、內政部實價登錄2.0，加上平均地權修法五重拳，這種打法，房價還未鬆動，打到剛需都觀望不知進退，交易量大幅萎縮，市場完全變形。

然而市場已不再有更重的打房重典，也不會再有其他不確定性因素，眼看再壞就是如此的觀望心態，正成為多空雙方拔河的關鍵。

(3)商、廠辦與都更加入戰局：

大台北這波上升行情五年來漲幅不到三成，除了反映經濟成長與通貨膨脹外，根本沒有虛胖的超漲與假性需求，因此北台灣預期向下盤跌力道有限，目前住宅的供需相對穩定，惟因大型都更案陸續大量推出，包括京華城、台北之星、動輒數百億個案，加上近年廠辦需求激增，堆高了北台灣的總推案量。

(4)觀望遞延買盤蠢蠢欲動：

房價未明顯鬆動，建商開始摩拳擦掌，善用促銷手法，企圖吸引大量觀望的遞延剛需買盤。目前，建商部分推案的開價不跌反漲，尤其小坪數低總價的量體，仍然是首購強勁需求下的主要標的，針對此類產品，建商預售低總價的開價並未鬆動，而成屋市場更不跌反漲，久耐的建商堅持度與遞延買盤的觀望心態，正成為雙方拔河的關鍵，預期未來數月，觀望買盤會蠢蠢欲動，建商的價位會不會鬆動，就要看個案的競爭與表現。

2023決定房市價格鬆動的外在關鍵因素

(一)暴力式升息引發的金融風暴影響全球經濟：

美國FED自2021年開始升息至今，共八次連續升息十八碼，利率強升4.5%，而通膨仍然沒有完全壓制，反而金融業受傷慘重，美國矽谷銀行倒閉風波影響骨牌效應發酵，進而影響全球經濟，也影響台灣股匯動盪不安，台灣的經濟若受影響，基本面不但難以支撐房市榮景，也容易造成房價鬆動。

(二)兩岸緊張局勢若持續升高，遲早牽動房市反轉：

總統大選前，中共避免不了文攻武嚇，企圖影響選情，兩岸長期軍事對峙，對於房市高總價市場影響很大，間接也影響換屋族群的信心，這項因素沒有舒緩，房市縱使不跌，也會影響交易量益形萎縮。

2023決定房市價格鬆動的內在關鍵因素

一、經濟成長大環境是支撐房價基本要素：在持續升息下，勢必影響經濟增長的動力，也會間接影響房市交易動能。

二、若市場持續量縮，停滯性通膨會促使房價鬆動：營建材料與人工成本居高不下，房價下不來，遞延買盤若持續觀望，市場漲高且體質虛弱區域，房價會率先調整，體質較弱建商會有爛尾樓現象出現，購買預售屋首重建商信譽與品質，安全第一，下殺產品不可不慎。

三、推案量若持續擴大，將引發競價下殺現象：今年看來延推建案已按捺不住，供給量增，需求量減，量大區域會有多殺多現象。

四、總統大選前，房價大漲大跌不易：四年一次總統大選，從政治考量下，會有選舉影響技術周期現象，顧及年輕人選票，房價漲就打壓，但也不至於打房打到房價大跌。

低總價商品，易漲難跌，首購應針對人口淨流入區域，擇優而入

綜上所述，依經濟基本面、技術循環面、政策消息面等三大面向觀察分析，都對當前房市前景產生較悲觀的預期，因此此波房價的確面臨有小幅度調整的必要。對首購年輕人而言，低總價小坪數產品要有明顯跌幅很難，現階段購屋建議採取三大策略：

1.預售選擇信譽良好建商。

2.成屋避免太過老舊公寓，既貴又不安全。

3.區域選擇有潛力且人口淨流入行政區，抗跌性相對較強。

（理財周刊 第1178期 李同榮）

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