紙片屋最窄約1米寬怎麼住？內部裝潢曝光

高雄市林園區有一棟「紙片屋」，這棟透天厝，最窄處只有約1米，讓不少經過民眾都相當禁好奇，屋內到底有沒有住人？其實屋內目前仍設有3房和2衛浴，黃姓屋主表示，房子「縮編」後，一家3大3小還曾住在這裡3年，目前則是寵物鳥的家。

這座房屋位於高雄市林園區港嘴里，距離林園區海洋濕地公園不遠，該棟房屋從側邊看如紙片般，但卻有3道鐵門及窗戶，還有2層樓高，如紙片般的屋子，引發不少路過民眾好奇。

打開一旁的大門後，但最窄處只有1米，最寬也只有4米，有些通道僅能容納一人通過，再往內走，還是有客廳、房間以及衛浴設備，可說是相當齊全。

黃姓屋主表示，這棟房子是父親在30多年前建造，原先是3樓透天厝，外觀如一般住宅，1樓地坪約有32坪，一共有4間房，2間衛浴，1樓和2樓各有1客廳，3樓則規畫為神明廳，但因配合溼地公園道路要拓寬，約5年前就拆除部分建築。目前地坪只剩約10坪空間，因為水電、浴廁都還存在，因此逐步將內部改造，及增設鐵捲門，目前房屋內共有3房以及2間衛浴。

「單純走動都是OK的！」黃姓屋主強調，當時房子拆完後，一家3大3小還是住在該房子中，時間還長達3年多，直到去年才搬家，目前將該房當成寵物鳥的家以及儲藏室，並固定回去整理，至於未來會規畫什麼用途？屋主只說：「目前沒有沒有其他規畫！」。

大門口是最窄處。（洪靖宜攝）

（中時 洪靖宜）

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