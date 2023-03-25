不怕高房價 科技新貴挑房看這2重點

受《平均地權條例》修法通過，房地產市場回歸需求面，台中市西屯區則受惠於台積電擴廠、交通便利，不少科技人來置產，買氣不跌反升，業者認為，科技新貴挑房最重視的就是周遭有綠地、距離公司車程不超過半小時，以近日公開的北12期坤聯富「TWIN PARK」預售案來說，消費群有半數是中科科技人。

恩博國際總經理楊濬輔指出，房地產市場回歸剛性需求，中科周邊受經濟發展趨勢帶動，加上台積電擴廠，預計將帶來上萬名人口；北12期因具有地段優勢且生活機能成熟，保值性高的產品將成為自住、置產者購屋主力，低單價或低總價不再是購房主要考慮。

楊濬輔認為，科技人平常工作忙碌，購置房產時特別嚮往周邊有公園綠地，而北12期具有低密度公園宅的優勢，坤聯富「TWIN PARK」面對文修公園，且規畫為2至3房的小坪數設計，在通膨影響資產配置的氛圍下，是購屋族較青睞的產品。

除了有綠地公園，交通便利也是科技人注重的要件，「TWIN PARK」座落於西屯區正核心，鄰近國1、台74線匝道，往南、往北都相當便利。楊濬輔說，水湳經貿園區近年來多項重大建設陸續啟動、完工，且有500億國家級建設挹注，帶動房市強勁動能，以「TWIN PARK」來說，目前成交均價在63至65萬，其中最高成交單價更逼近7字頭。

（中時 林欣儀）

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