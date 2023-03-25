329房市爆大量 建商打臉政府？關鍵在這

329向來是房市的重要檔期，為每年榮枯的觀察指標之一，但因政府頻頻打炒房，黃金檔期一再蒙塵，今年雖爆大量，卻是沾二千億商辦案的光。

政府出重手打炒房？影響所及是今(2023)年一月及二月的成交量，較去年同期減少2成8，不過，預售建案在329黃金檔期竟爆八千億元大量，絲毫不給政府面子，惹得政府再發聲說要嚴控炒房情事，但建商卻有口難言，因為《平均地權條例》修正案上路前，他們得爭取時間，賣多少算多少。

永慶房屋研展中心指出，根據六大都會區分別公布今年一月及二月的「建物買賣移轉棟數」，整體交易量合計為28,430棟，與去年同期年減28.3%，是自2017年以來最低交易紀錄，也是六年來新低；其中台北市年減26.2%，新北市年減31.5%，桃園市年減32.5%，台中市年減24.3%，台南市年減24.9%，高雄市年減27.0%。

另觀察歷年交易量發現，台北市、桃園市、台中市、台南市今年一至二月建物買賣移轉棟數創近六年新低，新北市與高雄市更創七年新低紀錄，顯示今年房市交易熱度不若以往，市場仍存在觀望氣氛。

上市房仲及代銷龍頭營收衰退

而房市不好，也衝擊到上市公司信義房屋(9940)的營收表現，據其公告，去年受到股市重挫、央行連四季升息與政府打擊炒房政策影響，房市從下半年交易量急凍大減，去年度合併營收137.24億元，年減26.97%，稅後純益12.23億元，年減47.94%。

信義房屋表示，受到俄烏戰爭、全球原物料及物價上漲，以及各國大幅升息等經濟利空因素影響，加上股市經過大幅修正，不少民眾購房金受到影響，房市出現近六年來首次衰退，買氣觀望氛圍濃厚導致交易量縮，其中，仲介事業營收年減22.55%，第四季單季合併營收36.85億元，更年減35.36%。

此外，代銷龍頭的海悅國際(2348)去年十二月合併營收新台幣5.22億元，為去年新高，月增達5.33%，第四季、全年合併營收分別為14.75億元與49.2億元，皆為歷史次高；另去年全年代銷業務收入達48.66億元，與2021年全年的49.9億元相當。

不過，去年全年合併營收為49.18億元，較2021年全年的60.95億元，年減幅為19.32%。

也就是說，自政府在2021年底釋出《平均地權條例》修正案，立法院拖了一年多，才在今年1月10日「三讀」通過，但房市已經「溫水煮青蛙」，成交熱度已經慢慢在退燒。

另依據海悅國際在三月份公告今年二月合併營收為2.017億元，較去年同期的3.367億元減少40.1%，一至二月合計3.375億元，較去年同期的6.052億元，也是大減44.22%。

雖然如此，海悅國際還是信心滿滿地說，今年手握全台代銷案量達二千多億元，且又以首購、首換等自住建案為主，影響較低，加上轉投資收益今年會有明顯挹注，多角布局效益將陸續顯現。

三二九檔期推案炸鍋

俗話說，「春江水暖鴨先知」，由房仲及代銷龍頭的營收表現，似乎也可預知今年房市趨冷的可能表現；但沒想到，被視為黃金檔期的329房市推案量卻「炸鍋」了。

根據「住展雜誌」統計，今年北台灣房市三二九檔推案預估量4,182.37億元，較去年同期大增2,034.26億元，年增超過九成四，再創歷史新高紀錄(表一)。

▲表1：北台灣歷年329推案量

不過，住宅推案量約2,229億元，僅較去年住宅推案量成長約131.57億元、6.27%，推案量暴增竟來自商辦及廠辦指標案進場，如「京華廣場」、「國家企業廣場」、「忠泰世界廣場」及「東煒大局」等。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北台灣329檔推案量大增，原因為北市迎來大規模商辦案及延推住宅案進場，且在土地整合成本、營建人力成本高昂下，無論商辦還是住宅產品，都有部分新案開出高價。

不過觀察目前北台灣市況，若區段內建案選擇多，高價新案易淪為襯托線上舊案的工具人，主要功能是拉抬區域房市賞屋來人量，為其他建案創造銷售條件。

全台總推案量高達八千億元

另根據數字科技(5287)旗下「591新建案」統計六都、新竹縣市推案狀況，總銷金額逆勢爆出逾八千億元巨量，年增達兩成，再度刷新歷史紀錄，而各縣市又以台北、台南表現最驚人，總銷金額分別為3382、818億元，年成長更雙雙飆破1.6倍、4.8倍，均締造當地有統計以來新高。

591新建案分析，今年329檔期推案量能再創新高，除了受通膨及高房價影響，最主要原因還是商辦供給大爆發所致，尤其近幾年不少建商經營橫跨多領域，在鞏固住宅市場之餘，也開始布局擁有長期收益等優勢的商用不動產。

以這次來說，包括商辦、廠辦在內的新進場個案總銷合計逾二千多億元，反觀住宅市場扣除商用地產後案量僅剩6400億元，和去年同期相比萎縮8%，熱度明顯退燒。

不過，商辦及廠商的購買族群，大都是具有財力的企業界，或是壽險業，因此，商辦市場跟一般住宅市場本就應該「分開」來看，而扣掉廠辦及商辦預售案，其實住宅市場的「量」，跟過去來說，根本就是「冷清」。

政府緊盯炒房

但因為統計單位把案量都加總在一起，卻刺激到政府的神經，據了解，雖然《平均地權條例》子法約在今年五月才公布實施，但內政部負責房市稽查人員仍會將今年329房市列入稽查重點，只要符合即將上路的《平均地權條例》中規範的炒作重罰事項，也都會算在內，且重罰對象不限於建商，如果代銷商的行銷手法有協助炒作行為，還是可以開鍘的。

而建商也並不是不怕《平均地權條例》中各種防炒房的緊箍咒，他們敢在329檔期照推案，一是內政部次長花敬群在代理部長時的「不溯及既往」說，祭出預售屋限制換約的「日出條款」，法令正式實施前所取得的預售屋、新成屋買賣契約，都還可以轉售，不受禁售限制，再者，是想趁著子法公布之前打帶跑，「先賣先贏」。

成采錡另根據住展的調查，今年北台灣329檔期，案量超過二十億元的約有38個，而歸納特點，可以發現北台灣有三大戰區，依當前市況由熱到冷排序，分別為三重、龜山以及大安(表二)。

▲表2：北台灣329檔期20億以上個案表

觀察目前市場來人情況，三重戰況將會最激烈，位於新北三重二重地區的「都廳大院」，挾帶新北第二行政中心的政策利多，再加上無論在雙北哪裡，都能看到該案廣告，幾乎考慮在三重買房的消費者，都去看過該案，且因其產品規劃貼近市場需求，加上開價沒有外傳誇張，受消費者青睞，據悉，該區後續還有「東村淳峰」、「潤泰峰左岸」、「潤泰左岸生活」將釋出。

而指標代銷熱戰，為求脫穎而出，已有新案代銷業者透露，建案價位將低於目前銷況稱霸北台灣的「都廳大院」，這場戰事最後是否會演變成「價格戰」？值得持續關注。

至於龜山，則像是場馬拉松比賽，在進場新案領跑下，線上舊案也有動力繼續往終點線跑，同時間也有不少人在場邊觀察市場買氣，隨時看準時機入場。

相對於三重是業者間的熱戰，大安則將是場買賣方間的「冷戰」，條件優異的新案老神在在進場，期待價位不因市況冷而下修，但負擔得起台北房價的消費者，多數購屋需求並不迫切，態度仍觀望，雙方僵持不下。

台北市商辦案量大 新北看三重表現

成采錡表示，雖說今年房市329檔推案量已相當大，但仍有不少態度相對保守的業者，已將新案延後至四月或五月進場，推估是想先觀察329檔期新案銷況，並等待《平均地權條例》子法公布，進一步因應規範及市場反應調整推案策略，使今年房市的520檔期將有不少看點。

「591新建案」另就雙北市的推案情況指出，台北市以商辦為主，新北市則因去年基期較高，加上大環境不佳，建商普遍以「不變應萬變」暫緩推案，導致總銷重跌八百多億元，年減四成為各縣市最高，幾大推案熱區包括新莊、淡水及三重等地，現階段不只買賣雙方價格認知落差過大，建案去化逐漸放緩，隨著買氣停滯，更有賣壓浮現疑慮。

而案量同樣縮水的桃園市，隨著房市前景不明，包括青埔、小檜溪等重劃區僅有零星中小型個案公開；推案水位偏低的新竹，量能較去年大減逾三成，據了解，目前當地觀望氛圍濃厚，不只中小型建商保守當道，連口袋深厚的品牌建商也做好長期抗戰的心理準備(表三)。

▲表3：桃竹地區329檔期指標推案

成采錡另針對新竹房市指出，《平均地權條例》修正案從最早討論到立法院三讀通過，北台灣房價漲幅最狂的，當屬新竹寶山地區，成采錡指出，受台積電擴廠及宏國建設與愛山林建設共同在寶山造城案「新竹帝寶」開賣熱銷影響，房價由每坪19.3萬元，飆到35.5萬元，年漲幅達83.9％，稱霸北台灣。

▲這不是遊樂園，這是「新竹帝寶」建案接待中心吸引賞屋人潮的遊樂設施。 圖／愛山林建設提供

中台灣建商鎖定14期為熱戰區

立智公關總經理王耀斗表示，2020年完成重劃配地的「14期重劃區」，今年將多案齊發，被看好是台中房市重點熱區，而329檔期以國泰、惠宇銷售最受市場矚目。

最新揭露的實價登錄資訊中，上市建商順天建設「KING’S ROAD」，憑藉地段搭配高級訂製規劃，刷新區內新高單價，頗受高資產階級青睞。順天每筆成交單價都在每坪65萬元以上，如去年十二月以每坪67.8萬元的單價超越原14期「陸府織森」的每坪66.8萬元價格，改寫目前區域最高價個案。

目前14期個案成交單價前十名，就分別由「順天KING’S ROAD」、「陸府織森」、「雙橡園2925」三案包辦。當地仲介指出，「這個現象也直接坐實14期受到高資產族群肯定，品牌建商對區域發展的高度信心。」

接下來包括精銳、國泰、惠宇、豐潤、大熊建設等多家建商，都將陸續進場推出新案，戰況激烈。

成采錡也談到，根據住展雜誌的調查，北屯十四期可說是新案連發，雖然隨著《平均地權條例》部分條文修正案三讀通過，國內房市前景不明，民眾購屋態度轉為觀望，但建商在14期重劃區的推案計畫不受影響。

而十四期今年將進場的新案近二十宗，其中不乏大型指標案，國泰建設準備在昌平東六路推出基地面積1,157坪的「國泰美禾」，精銳建設「敦和段大樓案」的基地也有1,168坪，台中在地建商惠宇建設也將推出「惠宇覞山」，基地面積1,125坪，預計打造二十三層的超高大樓。

讓利個案較吸客

「591新建案」則指出，台中這次總銷雖守住千億元大關，但由個案數來觀察，整體表現平平，甚至買氣在打炒房政策衝擊下可說「比海風還冷」，現在當地不只投資客銷聲匿跡，就連自住客也謹守「價格為王」，不願輕易追高出手，僅少部分有讓利空間的個案較能吸引消費者買單，其他業者只能且戰且走，以「低首付」或贈送家電等促銷手法度小月。

「591新建案」表示，過往產業景氣暢旺時，房市猶如晴空萬里，建商買地、推案暢行無阻，然而當景氣下滑時，短線漲多的區域恐面臨餘屋去化及價格下修的壓力。《平均地權條例》修法限制預售屋買賣契約轉售，業者預估預售屋市場將轉為以自住剛需為主，投資客炒作潮將暫告一段落。

而過往常見投資客出沒的台中市，今年將迎接嚴峻考驗，尤其是供給量大的新興重劃區，當成交量萎縮、線上餘屋量累積，房價恐面臨下修危機。

台南東區指標案公開

反觀南台灣的台南，今年在延推案公開及指標案挹注下，反彈力道超狂，總銷金額從去年同期的141億元暴漲至818億元，量能大增近700億元，年成長更是驚人480%，最主要原因除了在精華地段東區有不少指標案如「浩瀚無極」、「巴克禮One Park」公開外，連南科周邊的永康、善化及新市也都湧現一波新案潮(表四)。

▲表4：中南部329檔期指標推案

不過，由於當前台南房價已處高檔，以東區來說新案普遍開價都已至三、四字頭，平實重劃區內更有上看五字頭的個案傳出，隨著買氣轉冷，更傳出部分業者開始以促銷或加大議價空間的手法拚成交。

至於高雄地區，「591新建案」指出，整體量能持穩，北高雄仍是推案重點區域，包括仁武、橋頭均有百億案量進場；不過這次小港區表現亦相當突出，由在地建商推出的「清景麟國家公園」，據了解該案規劃四棟十七樓大樓，格局以二至三房為主，每坪售價32~38萬，為當地罕見的大量體個案。

成采錡則表示，整體觀察，高雄房價仍維持穩定上漲，龍騰開發於左營高鐵特區前的危老案「鑫高鐵五期」，因位市區精華地段，市場預估房價將挑戰五字頭；「京城天贊」去年店面單筆最高成交單價138萬元，創下高雄實登史上最貴樓店紀錄；美術館特區今年將迎來指標案「美廳苑」，外界都傳言，房價將挑戰五字頭；小港區因自住剛需強，除華友聯與清景麟均推出大規模造鎮案，祥傑建設「橘時光」及和築建設「和築親親」也將進場，四案總戶數近一千五百戶，預估將帶動一波房價上漲潮。

推案量增 總銷戶數卻減少

「591新建案」另指出，今年329檔期六都及新竹縣市，即便有商用不動產支撐，總銷量能大爆發，但整體供給仍滑落至2.2萬戶，較去年同期的2.6萬戶縮水一成多，動能明顯放緩(表五)。

▲表5：近兩年329檔期六都、新竹推案戶數 (單位：戶)

而觀察各縣市，僅台南市逆風走揚，其餘各地包括雙北、新竹、台中及高雄均呈量縮態勢。

以量增最多的台南市來說，今年在指標案、延推案助攻下市況大爆發，戶數一口氣衝上一千六百戶，年增率高達八成，主因除了精華地段東區火力全開，擁有大量體指標案如「浩瀚無極」、「巴克禮One Park」登場，南科周邊的永康、善化及新市也都湧現一波新案潮。

不過，由於經歷這兩年房市多頭，台南房價已處高水位，即便新案遍地開花，市場反應卻相對冷淡。

以東區為例，由於新案開價都已至三、四字頭，平實重劃區內更出現站穩五字頭個案，隨著買氣轉冷，恐讓區域響起賣壓警報。

戶數縮水最多的新竹地區，則較去年同期減少2700多戶，年減幅度亦達八成多。「591新建案」指出，今年新竹重跌，除了與大環境風向轉變，建商推案意願轉弱有關，去年329檔期有指標造鎮案「新竹帝寶」公開，一口氣灌進三千戶的巨量供給，也是量能大減的主因之一。

（理財周刊 第1178期顏瓊真）

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