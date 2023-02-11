不是農民可找農會辦房貸嗎？優惠條件曝光

隨著銀行房貸利率漲，房貸族利息負擔也越來越重。



中央銀行近期公布2022年12月五大銀行新承做房貸利率已升至1.864％，已經是連13升並創下7年新高。若以房屋貸款1000萬元試算、20年期本息均攤，以去年一整年升息2.5碼來看，每月房貸支出將增加約3000元，全年約增加3.5萬元左右。



至於買房時申辦貸款，究竟是找農會或是銀行申辦會更有優勢呢？



房仲指出，大型農會通常資金大且結構穩定，不受銀行法列管，所以提供的利率很有競爭力，承做區域和貸款成數，相對於銀行有的區域只能放款6成或7成，農會只要擔保品和還款人條件好，都有機會可以貸到8成。



可是如果不具有農民身分，這樣也可以貸款嗎？其實大多數的農會承做房屋首購並沒有身分限制，除非是要購買農具需要低利貸款，才會用到農保身分。

有民眾在臉書「買房知識家 A你的Q」發文詢問，若是房子的地點，位於非六都鄉下的小鄉鎮，想申辦房貸，究竟要找大銀行比較好，或是地方農會呢？同時他說自己沒有農民身分，僅是一般身分。

有人以自身經驗表示，在地農會都很有錢，很喜歡大家去借款，利率不高，手續費都比銀行便宜，「農會利息比較高，不會要求買壽險；銀行利息較低，常要求借款人買壽險」、「鄉村區建議農會，若自身有農保更優」、「經驗是農會利率較高，但是審核條件較為寬鬆。」

不過也有人提醒，每間金融機構都有偏好核貸的產品，建議各家都問過一輪，再比較哪一種方案最適合自己，「請以貸款成數跟利率％數評估，每間條件都不一樣」、「可以先請當地銀行評估看看，如果不符合期待可以考慮農會或是漁會」。

東森新聞報導，資深房仲指出，由於部分銀行在放貸時，可能會對沒有分行、業務較少的區域較嚴苛，貸款成數會較低，因此若身處非都會區，或是較偏遠的小鄉鎮，可以考慮找在地金融機構辦理（如農會），也許會拿到較優惠的條件。

以彰化市農會網站為例，其提供「新屋專案貸款」、「首次購屋專案」等：

「新屋專案貸款」：

一段式利率2.125%，（以上利率按本會月調型指數型房貸指標利率(現為1.465%)機動計息）

適用對象：年滿18歲國民，提供屋齡5年內房屋為擔保抵押者。

貸款期限：最長三十年

還款方式：

1.按月本息平均攤還

2.本金按月平均攤還

3.本金寬限期：最長2年，惟無電梯公寓最長1年。

提前清償違約金：自貸放日起3年內清償並塗銷者，依核貸金額(逐年遞減5%)，計付1%違約金(逐年遞減0.1%)。

申請文件：

（1）詳細記事戶口名簿(含配偶)

（2）土地建物謄本、購屋合約書或興建合約書

（3）身分證及印章

（4）收入來源資料(存摺近一年資料、所得清單、財產歸戶清單)

（5）聯徵票信查詢費200元/人

「首次購屋專案」：

首二年1.935%，第三年起2.085%（以上利率按本會月調型指數型房貸指標利率(現為1.34%)機動計息）

適用對象：年滿18歲國民，名下無自用住宅為購置或興建自用住宅者



貸款期限：最長三十年，惟屋齡加貸款期間不得超逾50年

還款方式：

1.按月本息平均攤還

2.本金按月平均攤還

3.本金寬限期：最長2年，惟無電梯公寓最長1年。

提前清償違約金：自貸放日起3年內清償並塗銷者，依核貸金額(逐年遞減5%)，計付1%違約金(逐年遞減0.1%)。

申請文件：

（1）詳細記事戶口名簿(含配偶)

（2）土地建物謄本、購屋合約書或興建合約書

（3）身分證及印章

（4）收入來源資料(存摺近一年資料、所得清單、財產歸戶清單)

（5）聯徵票信查詢費200元/人

（黃明惠 整理）

延伸閱讀

一直升息，房貸族憂心「貸款繳不出來被斷頭！」理財達人7招傳授：防止信用瑕疵或房屋慘遭法拍

都33年了還沒蓋完…「龍潭怪怪屋」又長高了，屋主砸上億「心血來潮想蓋就會蓋」原因曝光

樓上鄰居腳步聲吵到想告他…「噪音未必來自正上方」專家給住戶14建言：高敏體質2房型較不困擾

高雄人移愛電梯大樓 過半房貸件數都是它

去年12月房貸、建融年增率 3年來最低

通膨發酵 1月房租創26年半最大漲幅