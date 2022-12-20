房價看跌比例6季高 中、竹、高樂觀情緒退

信義房屋本季針對網友進行網路調查，購屋人對於房市信心持續下滑、修正，看壞房價比例達6季新高，看漲房市的比例則是6季新低，34％受訪者認為想要購屋區域近期房價持平，另外有24％認為房價已經鬆動下跌，至於這波股市反彈，上一季調查21％受訪者表示自備款資金虧損，此季調查有16％表示仍明顯虧損暫緩腳步，只有5％表示虧損回補重回購屋市場，但38％相對多數的受訪者表示購屋與股市無關。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，長期觀察受訪者對於房價未來信心與景氣連動密切，這波信心調查最高的時間點，就落在去年底到今年第一季，同時也是這波景氣的高峰，後來隨著股市大幅修正與利率升升不息等利空衝擊，房市信心逐漸由盛轉衰，此季調查雖然股市已經止跌回升，但民眾對於房市信心已經回不去，房市風向也從屋主市場逐漸轉為買賣較為平衡的市場。

信義房屋針對官網的使用者進行調查，調查結果顯示，今年第一季市場最樂觀的時候，有高達62％的人看漲未來房價，不過逐季持續收斂，這季調查看壞的比例是看好的兩倍，有44％看跌未來房價，剩下22％看漲未來房價，34％認為未來房價持平。

若以區域房價看法，過去一段時間的房價高漲區，看漲比例多跌破2成，但看壞比例多超過4成，主要都會區看壞與看好比例差距較大的，包括台中市17％看漲、46％看跌，高雄市18％看漲、45％看跌，新竹地區16％看漲、47％看跌，過去的房市熱區，市場信心從不買會更貴，轉變為可能鬆動下跌的預期，連帶房市也進入修正階段。

至於近期房價感受度部分，34%認為想購屋區域近期房價大致持平，24％認為鬆動下跌，23％認為不清楚，只有2成認為還在上漲，面對今年波動幅度甚大的股市，38％受訪者認為購屋與股市無關，另外20％認為信心較為穩定持續看屋，16％受訪者指出仍明顯虧損，選擇暫時觀望，有5％則是虧損回補重回購屋市場，21％認為不清楚。