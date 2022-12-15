台北101蟬聯北市地王10連霸！

臺北市明年度公告土地現值，今（15）日最新出爐，「台北101」大樓以每坪655萬元，蟬聯台北市「地王」寶座，已10連霸！至於「地后」，則由「新光摩天大樓」以每坪629萬元奪得。至於住宅區「地王」，則還是「宏盛帝寶」。

明年度台北市公告現值作業，已經地價評議委員會評定完成，全市平均調幅較今年上漲3.71％。

「台北101」大樓因具全台指標地位，加上商辦市場需求殷切，帶動地價穩定成長，公告土地現值以每平方公尺1,981,000元，換算每坪約655萬元，連續10年蟬連地王。

居次的「新光摩天大樓」使用強度全市最高，以每平方公尺1,903,000元，換算每坪約629萬元，位居地后。

台北市地政局局長張治祥表示，公告土地現值為土地增值稅課稅基礎，屬機會稅，無交易時對地主不生影響，核實反映市場變動情形，有利於落實漲價歸公政策，因此今年臺北市率全國之先，公告土地現值直接依調查之一般正常交易價格評定，不再打折，112年持續維持該項政策。

張治祥表示，此外，市府近年持續推動精進地價查估作業，建置電腦輔助大量估價系統及編製各項不動產價格指標，讓公告土地現值更合理反映區域地價水準與市場動態，促進土地稅基更均衡、公平與合理。

目前，地政局正依據地價評議委員會評議結果計算全市41萬餘筆宗地之公告土地現值，宣布公告現值調幅3.71％；在全市12行政區中，全數上漲。

根據地政局統計，112年地價作業調查期間（110年9月2日至111年9月1日）全市不動產買賣登記案量29,672件，較前一年同期30,779件減少1,107件，減幅3.6％，終止連續4年正成長，受經濟景氣成長趨緩及利率漸升影響，交易量能稍有降溫。

在不動產交易價格部分，調查期間實價登錄交易價格呈現上漲情形，同期間臺北市住宅價格指數亦上漲5.81％。整體而言，不動產市場呈現「量縮價漲」格局。

各行政區評議結果，全市12行政區均上漲。漲幅最大的為南港區，在東區門戶計畫帶動下，軟體、會展、生技、流行音樂及文創產業等各項公共建設持續推動，加上大型重劃及都市更新案的推動，改善整體土地利用現況及城市風貌，平均調幅4.56％。

漲幅排名第二為內湖區，因內湖科技園區龐大的就業人口，帶動區內剛性置產需求，加上擁有碧湖公園及大湖公園等多處公園綠地，居住環境良好，平均調幅4.20％。漲幅最小為萬華區，受西門町商圈商業活動減弱，地價漲幅較低影響，平均調幅3.02％居末。