大型綠地抗跌保值 台中三屯區大公園出列

台中隨著重劃區不斷開闢，擁有逾萬坪以上的「超大型綠地」躍升保值抗跌標的！其中，人口最密集的三大屯區，包括西屯「中央公園」、南屯「文心森林公園」、北屯「南興公園」成為區域焦點，吸引對生活質感有要求的客群搶進置產。

根據世界衛生組織「健康城市指標」指出，15分鐘徒步範圍內，平均每人應至少享有近3坪的綠地，以台中而言每人平均僅約1.7坪，若扣掉大坑、梨山等大型風景區及兒童遊樂場、體育場所、廣場等空間，其實僅有0.6坪，因此住家周邊有中大型公園，或社區本身有退縮綠地規劃，自然可為房價挹注撐盤動能。

觀察近年交通、建設迅速發展的北屯區，以單元12最受關注，區內南興公園及文中5、文小5，合計有約5萬坪的綠覆面積，加上周圍為低密度住宅區，補漲態勢強勁！

近期進場的「漢宇雲森 SKYPARK ONE」，基地面積廣逾1,870坪， 建蔽率不到22％的罕見規劃，包括跳島式宜居陽台及三進式森林莊園等規劃，備受高端客群關注。該案規劃60～70坪3～4房產品，打造27層樓高的獨棟擎天地標，創下單元12最高成交單價6字頭！

而文心森林公園所在的七期南側為低密度住宅區，不僅有綠線捷運加持，更擁大墩、惠文學區，包括國泰、惠宇、麗晨、時代等指標新案皆取得不俗佳績。其中，國泰（2501）建設乘勝追擊，繼七期「國泰The Park」迅速完銷後，11月下旬推出「國泰馥森林」，甫登場即獲國泰粉絲熱烈關注。

「國泰馥森林」規劃45～55坪，均質三房產品，建築規劃聘請曾獲日本GOOD DESIGN、德國IF設計大獎及DFA亞洲最具影響力設計獎等國際多項肯定的建築師李文勝進行全案規劃設計，以簡約內斂的手法打造國際公園寓邸。

另外，坐擁綠美圖、國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等重大建的中央公園特區，近期房價來勢洶洶，11月「豐邑Park One」更揭露了中台灣首筆單價破百萬的交易，為區域房市投下震撼彈。

觀察區域推案，與「豐邑PARK ONE」同屬「文商段」的總太（3056）地產，目前水湳兩大新案「總太兼得」、「總太至境」正緊鑼密鼓籌備中；雙橡園開發也將在中央公園特區推出大基地新案，基地面積逾4,117坪，預計明年推出。