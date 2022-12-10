北市老屋交易占比高 區域房價表現突出

近一年來台北市房價穩定攀高，加上政府大力推動危老都更，也帶動北市興起一波老屋交易熱潮，依據內政部不動產資訊平台資料顯示，北市住宅平均房價從去年第2季每坪64.11萬，到今年第2季已成長到67.61萬，年漲幅約5.5％，其中，大同、文山、南港、士林等區域，房價年漲幅更高達一成以上，表現最為突出。

台北巿各行政區近一年房價漲幅前5名

另觀察今年北市交易屋齡可發現，今年前三季北市屋齡30年以上老屋交易占比不僅相當高，還持續走高，從去年同期的52.1％，到今年已變成57.2％，逼近六成，若細看各行政區還可發現，今年北市大同區、南港區內的老屋交易占比增加最明顯，大同區從去年同期的36.3％，增加到今年的55.8％；南港區從去年的37.3％，到今年的48.4％，增加比率都超過十個百分點，區域購屋者對老屋接受度增加相當快。

蛋黃區+容獎 區域房價表現突出

元宏不動產加值服務平台創辦人周昆立表示，目前看來北市「有建設題材的郊區」與「都更題材區」近一年表現最為亮眼，包含大同、文山、南港、士林等，因房價基期相對北市大安、信義、松山、中山、中正等精華區更低，加上具有都更、捷運南環段興建、東區門戶計畫、捷運北環段興建等題材，讓區域房價近一年漲勢表現更為突出。

對於近一年北市老屋市場性明顯提升，周昆立表示，今年老屋占市場交易比重已接近6成，若以行政區來看，今年前三季松山區就有78.2％、逼近八成的住宅交易是老屋，士林區有75.2％，信義區也高達67.5％，老屋區域交易占比都是相當驚人的高。

目前在北市，老屋除居住價值外，更因讓民眾有都更期待，所以熱度居高不下。以今年老屋交易比重大增的大同區跟南港區來說，就分別因區域已推出大量的危老都更新案或是區域新案價格高漲，讓區域老屋有了整合與漲價的期待，導致老屋熱度明顯提升。

雙北重建升溫 今年核可已1215件

客觀創新都更推動團隊執行長吳定安指出，目前「危老都更」在台灣以高房價精華區最具推動潛力，在搭配容積獎勵後，建商或民眾整合與推動意願才會高。這點由近年政府推動危老都更，到今年10月底，核可重建的件數2634件，高房價的雙北市就占1215件，將近五成可見一斑。以雙北市來說，目前北市大安、士林、中山、信義、松山、大同區等精華地段，或是新北的新店、板橋、中永和等，都相當具有都更潛力，是購屋者可以留意區塊。

吳定安指出，若民眾想買屋圓都更夢，建議有幾個重點一定要先掌握。一、選土地使用分區為高容積率的「商業區」；二、選大馬路向內延伸30米內的戶數較單純的舊公寓、透天；三、選已畫定「都市更新地區」或「都市更新單位」區域內的標的；四、挑選近捷運、重大建設、科技園區、精華區與人潮熱絡的商圈。最後，如果能搭配相關地籍數據情資，交由都更專家判斷，相信要買到具危老都更潛力案源將會更加容易。

文/中國時報 王莫昀