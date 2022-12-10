台灣邁入老社會！9戶中有1戶屋齡超過50年

根據不動產資訊平台資料顯示，全台住宅老化速度快速，今年第3季屋齡50年以上老舊住宅首度超過百萬戶，其中數量最多的是台北市的12.5萬戶，高雄市的12.2萬戶，桃園市4萬戶則是六都中最少的。住宅老化速度快速，政府雖然積極推動危老政策，但更新速度遠不及整體住宅老化快速。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，1950~1960年代是台灣集合式住宅公寓產品開始推廣興起的時間點，這些早期興起的集合式住宅隨時間過去，越來越多的公寓屋齡也逐漸邁入半百的年紀，因此統計發現，屋齡50年以上住宅數量已經達到百萬戶，雖然政府也積極推動都更與危老政策，但僅對於高房價區域改建效益與速度較快。

統計顯示，今年第3季全台住宅約有904萬戶，其中屋齡50年以上住宅數量達101萬戶，等於每9戶就有1戶屋齡超過50年，但還有更大批的住宅屬於屋齡40年以上，共計有313萬戶，若簡單推估，10年後屋齡50年以上的住宅將達300萬戶以上，住宅老化問題只會越來越為嚴峻。

若以區域來看，屋齡50年以上最多的都會區是台北市，約有12.5萬戶，由於新增供給的速度緩慢，加上老宅數量大，因此北市屋齡50年以上老宅佔比為13.8%，其次是高雄市的12.2萬戶，佔比為11%，新北市也有10萬戶50年以上老宅，不過新北市有許多重劃區，新增許多新的大樓社區，因此50年以上老宅佔比僅約6.2%，台南市9.5萬戶，50年以上老宅佔比13.2%，最少的是桃園市的4.1萬戶，佔比僅4.6%。

曾敬德指出，面對百萬老宅的年代來臨，全台每年拆照數量雖然緩步增加到6000餘戶，但拆除改建遠追不上住宅老化速度，如何推動更多的老宅進行改建，可能是政策未來努力的方向。

全球居不動產情報室總監陳炳辰另外提及，老宅的購置不脫在於房價稍低，或為投資租賃，也會有看準都更危老效益的買盤，但要是以自住來說，裝修較複雜，可能單坪得抓到10萬元起跳，賺到房價也可能賠上裝潢費用，至於期待都更危老也不是一天兩天的事，效益也可能不比老住戶，租賃也有物件老舊，不時得排解租客問題，均會是舊不如新的現實面。

（文/中時新聞 房產網 葉思含）