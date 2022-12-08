又老又貴！北市商業區老透天厝賣破2.5億

北市商業區的透天厝因為具備改建效應，持續吸引資金投入，根據最新實價資料顯示，老城區的衡陽路上就有一處地坪48.1坪的老舊透天厝，以土地每坪534萬元成交，總價高達2.57億元，考量商業區的高容積率與整合後的危老改建效益來看，土地單價並不高，不過背後整合應該有相當難度，而該透天店面短期可收租，長期可以等改建，該筆交易也是衡陽路近10年來第3筆的億元透天實價紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，商業區的透天因為土地使用強度高，加上整合周邊透天後，可以申請危老改建的容積獎勵，有些整合型的開發商會透過買入與持續整合周邊老舊透天等較為靈活的方式，取得可以改建的精華區土地，因此實價可以發現持續有億元級透天的交易紀錄。

此次揭露為衡陽路上一處透天，實價揭露交易時間為今年11月，建物則為老舊透天厝，成交金額達2.57億元，土地單價約每坪534萬元，一旁還有數棟2~4樓的透天建築物群，長期有改建機會。

衡陽路71號2013年實價揭露6.75億元，衡陽路104號2018年成交4.85億元，顯示過去衡陽路的透天就有被高價購入整合的紀錄，而一旁也有建商已經整合將推案，類似把透天當土地買的案例，在市場上並不罕見。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，衡陽路確實老舊建物多，都更危老或購置老屋重建，在生活機能不錯情況下，價位都可來到單價百萬元，不過較不適合發展店面，可能出於西門與北車兩大商圈夾擊，該處屬凹陷區塊，店面時有見空置，兼之疫情、觀光潮退打擊，目前的實體店面冷氣團未解，讓當地演為店面、住宅市場兩樣情。

文/中時新聞 房產網 葉思含